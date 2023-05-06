06 мая 2023
05 мая 2023

В Тюменской области продают бизнес-центр за 138 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, виды перми, ленком, бизнес центр ленком
Здание представляет собой многофункциональный комплекс Фото:

В Тобольске (Тюменская область) продается бизнес-центр «Европа» за 138 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито».

«Продаю в Тобольске бизнес-центр за 138 миллионов рублей. Земельный участок площадью 6,2 тысяч квадратных метров. Количество этажей — пять, в том числе цокольный. Бизнес-центр расположен в деловой части города в шаговой доступности со всеми знаковыми объектами», — написано в объявлении.

По словам владельца, на первом этаже располагаются: якорный арендатор Burger King, Сбербанк. На втором этаже — кафе «Прованс». Он продает отдельно стоящее здание делового центра с арендаторами. В аренду было сдано более 70% площадей.

Ранее в Тюмени продавали действующий медицинский центр с лицензией наркологического профиля стоимостью в 26 миллионов рублей. Площадь помещения 290 квадратных метров.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) продается бизнес-центр «Европа» за 138 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». «Продаю в Тобольске бизнес-центр за 138 миллионов рублей. Земельный участок площадью 6,2 тысяч квадратных метров. Количество этажей — пять, в том числе цокольный. Бизнес-центр расположен в деловой части города в шаговой доступности со всеми знаковыми объектами», — написано в объявлении. По словам владельца, на первом этаже располагаются: якорный арендатор Burger King, Сбербанк. На втором этаже — кафе «Прованс». Он продает отдельно стоящее здание делового центра с арендаторами. В аренду было сдано более 70% площадей. Ранее в Тюмени продавали действующий медицинский центр с лицензией наркологического профиля стоимостью в 26 миллионов рублей. Площадь помещения 290 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...