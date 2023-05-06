В Тобольске (Тюменская область) продается бизнес-центр «Европа» за 138 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито».
«Продаю в Тобольске бизнес-центр за 138 миллионов рублей. Земельный участок площадью 6,2 тысяч квадратных метров. Количество этажей — пять, в том числе цокольный. Бизнес-центр расположен в деловой части города в шаговой доступности со всеми знаковыми объектами», — написано в объявлении.
По словам владельца, на первом этаже располагаются: якорный арендатор Burger King, Сбербанк. На втором этаже — кафе «Прованс». Он продает отдельно стоящее здание делового центра с арендаторами. В аренду было сдано более 70% площадей.
Ранее в Тюмени продавали действующий медицинский центр с лицензией наркологического профиля стоимостью в 26 миллионов рублей. Площадь помещения 290 квадратных метров.
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