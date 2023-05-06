06 мая 2023
05 мая 2023

Куйвашев запросил федеральную помощь для борьбы с лесными пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовое Общее собрание СОССП. Нижний Тагил, Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев сообщил, что с тушением пожаров в области помогут вертолеты МО РФ Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что запросил федеральную помощь в борьбе с лесными пожарами. Он назвал ситуацию в регионе критической.

«В регионе критическая ситуация с пожарами, она усугубляется из-за погоды. К сожалению, наши спасатели не могут самостоятельно справиться, мы запросили федеральную помощь», — пишет telegram-канал департамента информполитики Свердловской области со ссылкой на Куйвашева.

Куйвашев уточнил, что 7 мая в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Также уже помогают другие регионы — Архангельская область и Красноярский край.

Свердловскую область 6 мая вновь охватили крупные пожары. В поселке Пионерский лесной пожар перекинулся на склады с порохом. Там началась эвакуация людей. По данным РИА Новости, на складах прогремели взрывы. МЧС занимается ликвидацией пожаров.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что запросил федеральную помощь в борьбе с лесными пожарами. Он назвал ситуацию в регионе критической. «В регионе критическая ситуация с пожарами, она усугубляется из-за погоды. К сожалению, наши спасатели не могут самостоятельно справиться, мы запросили федеральную помощь», — пишет telegram-канал департамента информполитики Свердловской области со ссылкой на Куйвашева. Куйвашев уточнил, что 7 мая в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Также уже помогают другие регионы — Архангельская область и Красноярский край. Свердловскую область 6 мая вновь охватили крупные пожары. В поселке Пионерский лесной пожар перекинулся на склады с порохом. Там началась эвакуация людей. По данным РИА Новости, на складах прогремели взрывы. МЧС занимается ликвидацией пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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