Куйвашев запросил федеральную помощь для борьбы с лесными пожарами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что запросил федеральную помощь в борьбе с лесными пожарами. Он назвал ситуацию в регионе критической.
«В регионе критическая ситуация с пожарами, она усугубляется из-за погоды. К сожалению, наши спасатели не могут самостоятельно справиться, мы запросили федеральную помощь», — пишет telegram-канал департамента информполитики Свердловской области со ссылкой на Куйвашева.
Куйвашев уточнил, что 7 мая в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Также уже помогают другие регионы — Архангельская область и Красноярский край.
Свердловскую область 6 мая вновь охватили крупные пожары. В поселке Пионерский лесной пожар перекинулся на склады с порохом. Там началась эвакуация людей. По данным РИА Новости, на складах прогремели взрывы. МЧС занимается ликвидацией пожаров.
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