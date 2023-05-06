06 мая 2023

МВД опубликовало фото подозреваемого в покушении на Прилепина

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
МВД опубликовало фото подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина Фото:
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Министерство внутренних дел России опубликовало фотографию подозреваемого в покушении на писателя, общественного деятеля Захара Прилепина. Речь идет о 29-летнем Александре Пермякове, который является фигурантом уголовного дела о теракте.

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На официальном сайте МВД опубликовано фото 29-летнего Александра Пермякова, подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Ранее Пермяков признался, что был завербован украинскими спецслужбами. По его словам, теракт готовился с 2022 года.

Ранее стало известно, что писателя Захара Прилепина пытались подорвать на мине в момент, когда он находился в автомобиле. Сейчас писатель находится в нижегородский больнице. Его ввели в медикаментозную кому. Водитель Прилепина погиб. Следственный комитет Росси возбудил по данному факту уголовное дело и квалифицировал как теракт.

Александр Пермяков, который причастен к покушению на писателя Захара Прилепина
Александр Пермяков, который причастен к покушению на писателя Захара Прилепина
Фото:

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Министерство внутренних дел России опубликовало фотографию подозреваемого в покушении на писателя, общественного деятеля Захара Прилепина. Речь идет о 29-летнем Александре Пермякове, который является фигурантом уголовного дела о теракте. На официальном сайте МВД опубликовано фото 29-летнего Александра Пермякова, подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Ранее Пермяков признался, что был завербован украинскими спецслужбами. По его словам, теракт готовился с 2022 года. Ранее стало известно, что писателя Захара Прилепина пытались подорвать на мине в момент, когда он находился в автомобиле. Сейчас писатель находится в нижегородский больнице. Его ввели в медикаментозную кому. Водитель Прилепина погиб. Следственный комитет Росси возбудил по данному факту уголовное дело и квалифицировал как теракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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