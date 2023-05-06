МВД опубликовало фото подозреваемого в покушении на Прилепина

Министерство внутренних дел России опубликовало фотографию подозреваемого в покушении на писателя, общественного деятеля Захара Прилепина. Речь идет о 29-летнем Александре Пермякове, который является фигурантом уголовного дела о теракте.
На официальном сайте МВД опубликовано фото 29-летнего Александра Пермякова, подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Ранее Пермяков признался, что был завербован украинскими спецслужбами. По его словам, теракт готовился с 2022 года.
Ранее стало известно, что писателя Захара Прилепина пытались подорвать на мине в момент, когда он находился в автомобиле. Сейчас писатель находится в нижегородский больнице. Его ввели в медикаментозную кому. Водитель Прилепина погиб. Следственный комитет Росси возбудил по данному факту уголовное дело и квалифицировал как теракт.
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