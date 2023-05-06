Бойцы из ЯНАО поздравили земляков с Днем Победы. Видео

07 мая 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Бойцы пообещали обязательно одержать победу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военнослужащие батальона «Кедр», находящиеся в зоне СВО, поздравили жителей Салехарда (ЯНАО) с предстоящим праздником — Днем Победы. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Алексей Титовский. «Наши ребята, кто сегодня на передовой в зоне СВО служат в составе специального подразделения „Кедр“, поздравляют салехардцев с праздником Великой Победы. С удовольствием делюсь с вами уникальным видео», — сообщает Титовский. В поздравлении бойцы пообещали одержать победу и разгромить «нацистскую нечисть». «Мы продолжаем дело наших великих предков, дедов и прадедов. Боремся там же где и они с „нацисткой нечистью“. Мы обязательно одержим победу. Ура!» — поделились защитники. Ранее URA.RU сообщило, что глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский рассказал о подготовке ко Дню Победы. В городе запланировано проведение более пятидесяти мероприятий на нескольких площадках.

Военнослужащие батальона «Кедр», находящиеся в зоне СВО, поздравили жителей Салехарда (ЯНАО) с предстоящим праздником — Днем Победы. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Алексей Титовский. «Наши ребята, кто сегодня на передовой в зоне СВО служат в составе специального подразделения „Кедр“, поздравляют салехардцев с праздником Великой Победы. С удовольствием делюсь с вами уникальным видео», — сообщает Титовский. В поздравлении бойцы пообещали одержать победу и разгромить «нацистскую нечисть». «Мы продолжаем дело наших великих предков, дедов и прадедов. Боремся там же где и они с „нацисткой нечистью“. Мы обязательно одержим победу. Ура!» — поделились защитники. Ранее URA.RU сообщило, что глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский рассказал о подготовке ко Дню Победы. В городе запланировано проведение более пятидесяти мероприятий на нескольких площадках.