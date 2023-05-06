06 мая 2023
05 мая 2023
04 мая 2023

Бойцы из ЯНАО поздравили земляков с Днем Победы. Видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Бойцы пообещали обязательно одержать победу Фото:

Военнослужащие батальона «Кедр», находящиеся в зоне СВО, поздравили жителей Салехарда (ЯНАО) с предстоящим праздником — Днем Победы. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Алексей Титовский.

«Наши ребята, кто сегодня на передовой в зоне СВО служат в составе специального подразделения „Кедр“, поздравляют салехардцев с праздником Великой Победы. С удовольствием делюсь с вами уникальным видео», — сообщает Титовский.

В поздравлении бойцы пообещали одержать победу и разгромить «нацистскую нечисть». «Мы продолжаем дело наших великих предков, дедов и прадедов. Боремся там же где и они с „нацисткой нечистью“. Мы обязательно одержим победу. Ура!» — поделились защитники.

Ранее URA.RU сообщило, что глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский рассказал о подготовке ко Дню Победы. В городе запланировано проведение более пятидесяти мероприятий на нескольких площадках.

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Военнослужащие батальона «Кедр», находящиеся в зоне СВО, поздравили жителей Салехарда (ЯНАО) с предстоящим праздником — Днем Победы. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Алексей Титовский. «Наши ребята, кто сегодня на передовой в зоне СВО служат в составе специального подразделения „Кедр“, поздравляют салехардцев с праздником Великой Победы. С удовольствием делюсь с вами уникальным видео», — сообщает Титовский. В поздравлении бойцы пообещали одержать победу и разгромить «нацистскую нечисть». «Мы продолжаем дело наших великих предков, дедов и прадедов. Боремся там же где и они с „нацисткой нечистью“. Мы обязательно одержим победу. Ура!» — поделились защитники. Ранее URA.RU сообщило, что глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский рассказал о подготовке ко Дню Победы. В городе запланировано проведение более пятидесяти мероприятий на нескольких площадках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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