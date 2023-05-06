В Тюменской области сгорело четыре нежилых дома

В селе Вагай Омутинского района 7 мая произошло возгорании сухой травы. Огонь перешел на хозпостройки, сообщает telegram-канал «Омутинское: новости, события, факты».
«Жилой дом удалось отстоять, но распространение огня по сухой траве перешло на нежилые. В результате пожара уничтожено четыре нежилых дома, повреждены хозпостройки жилого», — говорится в сообщении.
Сообщение о возгорании сухой травы поступило 7 мая в 11:54. На место пожара прибыл отдельный пост 119 пожарно-спасательной части вагайского поста. По прибытию огнеборцы запросили помощи омутинской пожарной части. На место происшествия прибыло еще два отделения. Пожар удалось локализовать, жертв нет.
Ранее в Тюменском поселке Новый Тап выгорела улица. Общая площадь пожара составила 9,8 тысячи квадратных метров. Погибших нет.
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