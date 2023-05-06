06 мая 2023
05 мая 2023

В Тюменской области сгорело четыре нежилых дома

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Пожар в Успенке. Тюмень
Пожар локализован, погибших нет Фото:
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В селе Вагай Омутинского района 7 мая произошло возгорании сухой травы. Огонь перешел на хозпостройки, сообщает telegram-канал «Омутинское: новости, события, факты».

«Жилой дом удалось отстоять, но распространение огня по сухой траве перешло на нежилые. В результате пожара уничтожено четыре нежилых дома, повреждены хозпостройки жилого», — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании сухой травы поступило 7 мая в 11:54. На место пожара прибыл отдельный пост 119 пожарно-спасательной части вагайского поста. По прибытию огнеборцы запросили помощи омутинской пожарной части. На место происшествия прибыло еще два отделения. Пожар удалось локализовать, жертв нет.

Ранее в Тюменском поселке Новый Тап выгорела улица. Общая площадь пожара составила 9,8 тысячи квадратных метров. Погибших нет.

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В селе Вагай Омутинского района 7 мая произошло возгорании сухой травы. Огонь перешел на хозпостройки, сообщает telegram-канал «Омутинское: новости, события, факты». «Жилой дом удалось отстоять, но распространение огня по сухой траве перешло на нежилые. В результате пожара уничтожено четыре нежилых дома, повреждены хозпостройки жилого», — говорится в сообщении. Сообщение о возгорании сухой травы поступило 7 мая в 11:54. На место пожара прибыл отдельный пост 119 пожарно-спасательной части вагайского поста. По прибытию огнеборцы запросили помощи омутинской пожарной части. На место происшествия прибыло еще два отделения. Пожар удалось локализовать, жертв нет. Ранее в Тюменском поселке Новый Тап выгорела улица. Общая площадь пожара составила 9,8 тысячи квадратных метров. Погибших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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