Врач предупредил о скрытой опасности лесных пожаров для здоровья

Врач Машковский: вредные вещества при лесных пожарах распространяется на сотни километров

08 мая 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

В период лесных пожаров лучше носить на улице маску, сказал Евгений Машковский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Мелкие частицы, находящиеся в дыме от лесных пожаров, способны поражать людей на расстоянии сотен километров от очага возгорания. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский. «Дым от лесных пожаров представляет серьезную угрозу для здоровья человека. По данным некоторых исследований, он является до 10 раз более опасным, чем обычный смог, вызванный, например, выбросами отработанными газами из автомобилей. Во время лесных пожаров дым может распространяться в зависимости от погодных условий, силы и направления ветра на десятки и даже сотни километров. Помимо продуктов горения, в нем содержится так называемые PM 2.5 частицы (мельчайшие частицы, размером от 0,001 до 2,5 микрометра). Опасность в том, что они проходят все защитные барьеры, в том числе легкие, проникают в кровеносное русло и повреждают клетки организма человека изнутри», — сказал Евгений Машковский. По его словам, во время сезонных пожаров значительно увеличивается число госпитализаций, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности. «Даже если вы находитесь вдали от очага возгорания, но смог есть, нужно минимизировать время, которое вы проводите на открытом воздухе, чтобы ограничить физический контакт. Лучше находиться в помещении, не открывать окна, использовать кондиционеры с системой вентиляции. На улице лучше использовать маску или респиратор, чтобы защитить органы дыхания от попадания частиц. При ухудшении самочувствия стоит обратиться к врачу. Стоит отметить, что процент госпитализаций растет от 10 до 15 процентов, по сравнению со средними данными за такой же период, когда нет лесных пожаров», — объяснил врач. В ряде российских регионов растет число лесных пожаров. Смог из Свердловской и Тюменской областях добрался до ХМАО. В Курганской области потребовалась эвакуация жителей, проезд на трассе закрывается. В Свердловской области введен режим ЧС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мелкие частицы, находящиеся в дыме от лесных пожаров, способны поражать людей на расстоянии сотен километров от очага возгорания. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский. «Дым от лесных пожаров представляет серьезную угрозу для здоровья человека. По данным некоторых исследований, он является до 10 раз более опасным, чем обычный смог, вызванный, например, выбросами отработанными газами из автомобилей. Во время лесных пожаров дым может распространяться в зависимости от погодных условий, силы и направления ветра на десятки и даже сотни километров. Помимо продуктов горения, в нем содержится так называемые PM 2.5 частицы (мельчайшие частицы, размером от 0,001 до 2,5 микрометра). Опасность в том, что они проходят все защитные барьеры, в том числе легкие, проникают в кровеносное русло и повреждают клетки организма человека изнутри», — сказал Евгений Машковский. По его словам, во время сезонных пожаров значительно увеличивается число госпитализаций, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности. «Даже если вы находитесь вдали от очага возгорания, но смог есть, нужно минимизировать время, которое вы проводите на открытом воздухе, чтобы ограничить физический контакт. Лучше находиться в помещении, не открывать окна, использовать кондиционеры с системой вентиляции. На улице лучше использовать маску или респиратор, чтобы защитить органы дыхания от попадания частиц. При ухудшении самочувствия стоит обратиться к врачу. Стоит отметить, что процент госпитализаций растет от 10 до 15 процентов, по сравнению со средними данными за такой же период, когда нет лесных пожаров», — объяснил врач. В ряде российских регионов растет число лесных пожаров. Смог из Свердловской и Тюменской областях добрался до ХМАО. В Курганской области потребовалась эвакуация жителей, проезд на трассе закрывается. В Свердловской области введен режим ЧС.