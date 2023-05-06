В Тюменском районе эвакуируют жителей

07 мая 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Сотрудники администрации и волонтеры уговаривают жителей покинуть дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В населенных пунктах Тюменского района проходит эвакуация жителей. Об этом сообщает глава района Светлана Иванова в своем telegram-канале. «На Ирбитском тракте — деревни Речкина, Коняшина, Насекина, с. Кулига. На Ялуторовском — п. Богандинский, 10-й военный городок. Д. Чаплык — эвакуация со стороны Червишевского МО. Развернуты пункты временного размещения в школах п. Молодежный, Богандинский, с. Ембаево, Чикчи, Мальково, Каменки, Черчишево, п. Боровский и Винзили», — говорится в сообщении Ивановой. Отмечается, что для эвакуации задействовали 21 автобус. В населенных пунктах идет постоянное оповещение жителей. А сотрудники администрации района и волонтеры обходят дома, убеждая жителей выехать в безопасные места к родным и близким или в пункты временного размещения.

В населенных пунктах Тюменского района проходит эвакуация жителей. Об этом сообщает глава района Светлана Иванова в своем telegram-канале. «На Ирбитском тракте — деревни Речкина, Коняшина, Насекина, с. Кулига. На Ялуторовском — п. Богандинский, 10-й военный городок. Д. Чаплык — эвакуация со стороны Червишевского МО. Развернуты пункты временного размещения в школах п. Молодежный, Богандинский, с. Ембаево, Чикчи, Мальково, Каменки, Черчишево, п. Боровский и Винзили», — говорится в сообщении Ивановой. Отмечается, что для эвакуации задействовали 21 автобус. В населенных пунктах идет постоянное оповещение жителей. А сотрудники администрации района и волонтеры обходят дома, убеждая жителей выехать в безопасные места к родным и близким или в пункты временного размещения.