06 мая 2023

В Тюменском районе эвакуируют жителей

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Сотрудники администрации и волонтеры уговаривают жителей покинуть дома Фото:
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В населенных пунктах Тюменского района проходит эвакуация жителей. Об этом сообщает глава района Светлана Иванова в своем telegram-канале.

«На Ирбитском тракте — деревни Речкина, Коняшина, Насекина, с. Кулига. На Ялуторовском — п. Богандинский, 10-й военный городок. Д. Чаплык — эвакуация со стороны Червишевского МО. Развернуты пункты временного размещения в школах п. Молодежный, Богандинский, с. Ембаево, Чикчи, Мальково, Каменки, Черчишево, п. Боровский и Винзили», — говорится в сообщении Ивановой.

Отмечается, что для эвакуации задействовали 21 автобус. В населенных пунктах идет постоянное оповещение жителей. А сотрудники администрации района и волонтеры обходят дома, убеждая жителей выехать в безопасные места к родным и близким или в пункты временного размещения.

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В населенных пунктах Тюменского района проходит эвакуация жителей. Об этом сообщает глава района Светлана Иванова в своем telegram-канале. «На Ирбитском тракте — деревни Речкина, Коняшина, Насекина, с. Кулига. На Ялуторовском — п. Богандинский, 10-й военный городок. Д. Чаплык — эвакуация со стороны Червишевского МО. Развернуты пункты временного размещения в школах п. Молодежный, Богандинский, с. Ембаево, Чикчи, Мальково, Каменки, Черчишево, п. Боровский и Винзили», — говорится в сообщении Ивановой. Отмечается, что для эвакуации задействовали 21 автобус. В населенных пунктах идет постоянное оповещение жителей. А сотрудники администрации района и волонтеры обходят дома, убеждая жителей выехать в безопасные места к родным и близким или в пункты временного размещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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