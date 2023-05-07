Глава Минприроды РФ Александр Козлов 8 мая прилетел в Екатеринбург, чтобы вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым провести совещание по пожарам, сообщили в департаменте информполитики региона. Козлов заявил, что 9 мая спасатели ликвидируют пожары на площади двух тысяч га и локализуют возгорания на 19 тысячах га. О том, что еще предложил министр для борьбы со стихией, — в сбойке URA.RU.
- На борьбу с возгораниями дополнительно направлено порядка 980 человек. Также в область отправили специальную авиацию.
- Козлов отметил, что необходимо оперативно реагировать на ландшафтные пожары. Они могут перейти на лесной фонд и населенный пункты.
- Спасатели 9 мая ликвидируют пожары на площади двух тысяч га. Также силы МЧС локализуют возгораний на 19 тысячах га.
- Специальная группировка останется для окарауливания локализованных пожаров.
- Министр подчеркнул, что жители Свердловской области должны неукоснительно следовать технике безопасности. По его словам, основная причина возгораний — действия людей.
Евгений Куйвашев добавил, что регион поставил своеобразный рекорд — к борьбе с пожарами подключились более пяти тысяч добровольцев. «Они помогают с доставкой еды и воды спасателям, участвуют в окарауливании, наблюдении», — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов. Он провел совещание по пожарам в регионе, на котором Куйвашев предложил поощрять добровольцев. Также он предложил платить жителям до 100 тысяч рублей за информацию о поджогах. Всю актуальную информацию о ситуации в регионе URA.RU передает в онлайн-трансляции.
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