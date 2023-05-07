Какие меры принял глава Минприроды РФ для тушения пожаров в Свердловской области. Видео

Глава Минприроды РФ Козлов: 9 мая в Свердловской области локализуют пожар на 19 тысячах га

08 мая 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Козлов провел совещание с губернатором Куйвашевым по пожарам в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Глава Минприроды РФ Александр Козлов 8 мая прилетел в Екатеринбург, чтобы вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым провести совещание по пожарам, сообщили в департаменте информполитики региона. Козлов заявил, что 9 мая спасатели ликвидируют пожары на площади двух тысяч га и локализуют возгорания на 19 тысячах га. О том, что еще предложил министр для борьбы со стихией, — в сбойке URA.RU. На борьбу с возгораниями дополнительно направлено порядка 980 человек. Также в область отправили специальную авиацию.

Козлов отметил, что необходимо оперативно реагировать на ландшафтные пожары. Они могут перейти на лесной фонд и населенный пункты.

Спасатели 9 мая ликвидируют пожары на площади двух тысяч га. Также силы МЧС локализуют возгораний на 19 тысячах га.

Специальная группировка останется для окарауливания локализованных пожаров.

Министр подчеркнул, что жители Свердловской области должны неукоснительно следовать технике безопасности. По его словам, основная причина возгораний — действия людей. Евгений Куйвашев добавил, что регион поставил своеобразный рекорд — к борьбе с пожарами подключились более пяти тысяч добровольцев. «Они помогают с доставкой еды и воды спасателям, участвуют в окарауливании, наблюдении», — отметил губернатор. Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов. Он провел совещание по пожарам в регионе, на котором Куйвашев предложил поощрять добровольцев. Также он предложил платить жителям до 100 тысяч рублей за информацию о поджогах. Всю актуальную информацию о ситуации в регионе URA.RU передает в онлайн-трансляции.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов 8 мая прилетел в Екатеринбург, чтобы вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым провести совещание по пожарам, сообщили в департаменте информполитики региона. Козлов заявил, что 9 мая спасатели ликвидируют пожары на площади двух тысяч га и локализуют возгорания на 19 тысячах га. О том, что еще предложил министр для борьбы со стихией, — в сбойке URA.RU. Евгений Куйвашев добавил, что регион поставил своеобразный рекорд — к борьбе с пожарами подключились более пяти тысяч добровольцев. «Они помогают с доставкой еды и воды спасателям, участвуют в окарауливании, наблюдении», — отметил губернатор. Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов. Он провел совещание по пожарам в регионе, на котором Куйвашев предложил поощрять добровольцев. Также он предложил платить жителям до 100 тысяч рублей за информацию о поджогах. Всю актуальную информацию о ситуации в регионе URA.RU передает в онлайн-трансляции.