Военный аналитик Джерелиевский: террористические планы Украины подготовлены Западом

09 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Оружие, которое получала Украина, свидетельствует о планах на террористические диверсии, сказал Борис Джерелиевский Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад изначально готовил Украину к терактам и провокациям против России. Об этом свидетельствуют содержание поставок вооружения и наличие иностранных военных консультантов на всех уровнях ВСУ, сообщил URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «В западных концепциях ведения мультидоменной войны терроризм является неотъемлемым элементом боевых действий. Планы и детали контрнаступления разработаны советниками, прежде всего американскими и британскими. В каждом отделе не только генштаба ВСУ, но даже на уровне бригад есть эти иностранные специалисты. Я убежден, что террористические планы также подготовлены американцами и британцами», — сказал Борис Джерелиевский. Аналитик подчеркнул, что теракты были в первоначальных планах союзников Украины. «Изначально они себе представляли, что основная часть боевых действий будет происходить в виде партизанской террористической войны. Об этом говорят вооружения, которые в первую очередь завозились на Украину после начала СВО и непосредственно перед ее началом. Это было легкое вооружение, которое могут использовать малые группы и даже одиночки. Это ПТРК (противотанковые ракетные комплексы), ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы) и большое количество взрывчатки», — отметил эксперт. По его словам, Запад будет стараться скрыть свою причастность к террористическим актам Украины. «Засекретить и скрыть информацию просто физически невозможно. США пытаются дистанцироваться от Киева. Они стараются снять с себя ответственность за те действия, которые, вероятно, в ближайшее время будут предприняты. Формально они будут говорить, что Киев это делает сам, а мы даже не были в курсе, потому что они от нас это скрывают. Это делается для того, чтобы не выглядеть в глазах всего мира реальными покровителями терроризма», — объяснил собеседник URA.RU. За последние недели Украина совершила несколько террористических актов. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал терактом удары ВСУ по нефтебазе в Севастополе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон стоит за атакой дронов на Кремль. По его словам, это действие тоже является терактом. Также список террористических действий Киева пополнило покушение на писателя и политика Захара Прилепина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад изначально готовил Украину к терактам и провокациям против России. Об этом свидетельствуют содержание поставок вооружения и наличие иностранных военных консультантов на всех уровнях ВСУ, сообщил URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «В западных концепциях ведения мультидоменной войны терроризм является неотъемлемым элементом боевых действий. Планы и детали контрнаступления разработаны советниками, прежде всего американскими и британскими. В каждом отделе не только генштаба ВСУ, но даже на уровне бригад есть эти иностранные специалисты. Я убежден, что террористические планы также подготовлены американцами и британцами», — сказал Борис Джерелиевский. Аналитик подчеркнул, что теракты были в первоначальных планах союзников Украины. «Изначально они себе представляли, что основная часть боевых действий будет происходить в виде партизанской террористической войны. Об этом говорят вооружения, которые в первую очередь завозились на Украину после начала СВО и непосредственно перед ее началом. Это было легкое вооружение, которое могут использовать малые группы и даже одиночки. Это ПТРК (противотанковые ракетные комплексы), ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы) и большое количество взрывчатки», — отметил эксперт. По его словам, Запад будет стараться скрыть свою причастность к террористическим актам Украины. «Засекретить и скрыть информацию просто физически невозможно. США пытаются дистанцироваться от Киева. Они стараются снять с себя ответственность за те действия, которые, вероятно, в ближайшее время будут предприняты. Формально они будут говорить, что Киев это делает сам, а мы даже не были в курсе, потому что они от нас это скрывают. Это делается для того, чтобы не выглядеть в глазах всего мира реальными покровителями терроризма», — объяснил собеседник URA.RU. За последние недели Украина совершила несколько террористических актов. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал терактом удары ВСУ по нефтебазе в Севастополе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон стоит за атакой дронов на Кремль. По его словам, это действие тоже является терактом. Также список террористических действий Киева пополнило покушение на писателя и политика Захара Прилепина.