Что делать, если заметил беспилотник

Подполковник Иванников назвал порядок действий при обнаружении беспилотника

10 мая 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Олег Иванников призвал не контактировать с тем, кто запускает БПЛА Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обнаружении беспилотного летательного аппарата необходимо снять его на видео и срочно вызвать сотрудников правоохранительных органов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Необходимо прежде всего выполнять гражданский долг. Если гражданин видит беспилотник, то необходимо обратиться в полицию, в МЧС. Желательно произвести фото- и видеофиксацию на смартфон, чтобы потом полицейские не обвинили в ложном вызове. Желательно в контакт не вступать с тем, кто этот беспилотный летательный аппарат собирает или запускает. Необходимо дождаться сотрудников полиции и все им разъяснить», — объяснил Олег Иванников. Украинские дроны стали все чаще замечать на территории России. Беспилотники атаковали приграничную территорию, по большей части Белгородскую и Брянскую области. Удары наносятся по нефтяным объектам. Попытки диверсий зафиксированы в Крыму и даже возле Кремля. В нескольких регионах ввели запрет на использование БПЛА. По мнению военного аналитика, старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова, защитить стратегически важные объекты могли бы вооруженные дежурные, которые могли бы самостоятельно сбивать дроны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При обнаружении беспилотного летательного аппарата необходимо снять его на видео и срочно вызвать сотрудников правоохранительных органов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Необходимо прежде всего выполнять гражданский долг. Если гражданин видит беспилотник, то необходимо обратиться в полицию, в МЧС. Желательно произвести фото- и видеофиксацию на смартфон, чтобы потом полицейские не обвинили в ложном вызове. Желательно в контакт не вступать с тем, кто этот беспилотный летательный аппарат собирает или запускает. Необходимо дождаться сотрудников полиции и все им разъяснить», — объяснил Олег Иванников. Украинские дроны стали все чаще замечать на территории России. Беспилотники атаковали приграничную территорию, по большей части Белгородскую и Брянскую области. Удары наносятся по нефтяным объектам. Попытки диверсий зафиксированы в Крыму и даже возле Кремля. В нескольких регионах ввели запрет на использование БПЛА. По мнению военного аналитика, старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова, защитить стратегически важные объекты могли бы вооруженные дежурные, которые могли бы самостоятельно сбивать дроны.