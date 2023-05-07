07 мая 2023

Тюменская Авиалесоохрана тушит пожары в Тобольском районе. Видео

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Тушение пожара осложняет сильный ветер Фото:
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Сотрудники тюменской службы авиалесоохраны 8 мая работают в Тобольском районе. Они ликвидируют природный пожар недалеко от деревни Винокурова. Об этом сообщает пресс-служба Департамента лесного комплекса Тюменской области.

«Сотрудники тюменской службы авиалесоохраны 8 мая помогают потушить пожар в Тобольском районе рядом с деревней Винокурова. Для этого был задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Тушения огня осложняет сильный ветром», — пишет пресс-служба Департамента.

Уточняется, что возгорание было замечено 7 мая в 11:45. На данный момент площадь горения участка составляет около 80 гектаров. На месте работают 47 человек, включая 10 десантников-пожарных и восемь единиц техники. Пожар пока продолжает действовать.

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Сотрудники тюменской службы авиалесоохраны 8 мая работают в Тобольском районе. Они ликвидируют природный пожар недалеко от деревни Винокурова. Об этом сообщает пресс-служба Департамента лесного комплекса Тюменской области. «Сотрудники тюменской службы авиалесоохраны 8 мая помогают потушить пожар в Тобольском районе рядом с деревней Винокурова. Для этого был задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Тушения огня осложняет сильный ветром», — пишет пресс-служба Департамента. Уточняется, что возгорание было замечено 7 мая в 11:45. На данный момент площадь горения участка составляет около 80 гектаров. На месте работают 47 человек, включая 10 десантников-пожарных и восемь единиц техники. Пожар пока продолжает действовать.
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