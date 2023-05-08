В Кургане, несмотря на отмену парада, усиливают меры безопасности к 9 Мая

В День Победы в Кургане, несмотря на отмену традиционного парада, усилят меры безопасности. Об этом говорится на официальном сайте администрации города.
«В целях безопасности основные праздничные площадки — центральная площадь, Городской сад, Детский парк, ЦПКиО и парк Победы — будут закрыты по периметру. Вход будет возможен только через КПП, оборудованные металлорамками», — указано в сообщении мэрии.
Представители администрации пояснили, что главной праздничной площадкой будет площадь им. Ленина. В 10:00 здесь начнется концертная программа. Вечером, в 20:25, выступит московская фолк-группы «Партизан FM». Пройдет «Минута памяти». Различные концерты и мероприятия состоятся в Городском саду, Детском парке, Центральном парке культуры и отдыха и парке Победы.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти приняли решение отменить Парад Победы и традиционный салют. По словам губернатора региона Вадима Шумкова, это связано с масштабными пожарами и гибелью людей в них.
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