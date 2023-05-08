В курганском селе Сухрино горят три дома

08 мая 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

В деревне Сухрино горели дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В деревне Сухрино Шадринского муниципального округа (Курганская область) пожаром охватило три дома. Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба МЧС России по Курганской области. «Пожар в деревне Сухрино 8 мая тушили 5 единиц техники и 10 человек личного состава пожарных. Огонь остановили в 18 часов 15 минут», — уточнили в ведомстве. В Курганской области действует режим чрезвычайной ситуации. По информации МЧС, в разных частях региона пожарные подразделения продолжают борьбу с огнем. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные тушат горящую траву на улице Автозаводской. Площадь пожара составила 300 гектаров.

В деревне Сухрино Шадринского муниципального округа (Курганская область) пожаром охватило три дома. Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба МЧС России по Курганской области. «Пожар в деревне Сухрино 8 мая тушили 5 единиц техники и 10 человек личного состава пожарных. Огонь остановили в 18 часов 15 минут», — уточнили в ведомстве. В Курганской области действует режим чрезвычайной ситуации. По информации МЧС, в разных частях региона пожарные подразделения продолжают борьбу с огнем. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные тушат горящую траву на улице Автозаводской. Площадь пожара составила 300 гектаров.