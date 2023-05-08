В курганском селе Сухрино горят три дома

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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
В деревне Сухрино горели дома Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В деревне Сухрино Шадринского муниципального округа (Курганская область) пожаром охватило три дома. Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба МЧС России по Курганской области.

«Пожар в деревне Сухрино 8 мая тушили 5 единиц техники и 10 человек личного состава пожарных. Огонь остановили в 18 часов 15 минут», — уточнили в ведомстве.

В Курганской области действует режим чрезвычайной ситуации. По информации МЧС, в разных частях региона пожарные подразделения продолжают борьбу с огнем.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные тушат горящую траву на улице Автозаводской. Площадь пожара составила 300 гектаров.

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В деревне Сухрино Шадринского муниципального округа (Курганская область) пожаром охватило три дома. Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба МЧС России по Курганской области. «Пожар в деревне Сухрино 8 мая тушили 5 единиц техники и 10 человек личного состава пожарных. Огонь остановили в 18 часов 15 минут», — уточнили в ведомстве. В Курганской области действует режим чрезвычайной ситуации. По информации МЧС, в разных частях региона пожарные подразделения продолжают борьбу с огнем. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные тушат горящую траву на улице Автозаводской. Площадь пожара составила 300 гектаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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