В курганском селе Сухрино горят три дома

В деревне Сухрино горели дома
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В деревне Сухрино Шадринского муниципального округа (Курганская область) пожаром охватило три дома. Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба МЧС России по Курганской области.
«Пожар в деревне Сухрино 8 мая тушили 5 единиц техники и 10 человек личного состава пожарных. Огонь остановили в 18 часов 15 минут», — уточнили в ведомстве.
В Курганской области действует режим чрезвычайной ситуации. По информации МЧС, в разных частях региона пожарные подразделения продолжают борьбу с огнем.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные тушат горящую траву на улице Автозаводской. Площадь пожара составила 300 гектаров.
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