Пригожин: ЧВК «Вагнер» начала получать боеприпасы

08 мая 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» получила обещанные боеприпасы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» начала получать боеприпасы от Минобороны РФ. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин, докладывая об обстановке в Бахмуте. «Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба. При этом основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что вживую их никто из его военных пока не видел. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение российских войск и штурмовых отрядов необходимыми боеприпасами. Это произошло после заявления Пригожина о том, что его компания покинет Бахмут из-за «снарядного голода». Позже он, однако, сообщил, что его ЧВК «Вагнер» готова остаться в городе после получения обещаний о снабжении боеприпасами от Минобороны.

ЧВК «Вагнер» начала получать боеприпасы от Минобороны РФ. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин, докладывая об обстановке в Бахмуте. «Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба. При этом основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что вживую их никто из его военных пока не видел. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение российских войск и штурмовых отрядов необходимыми боеприпасами. Это произошло после заявления Пригожина о том, что его компания покинет Бахмут из-за «снарядного голода». Позже он, однако, сообщил, что его ЧВК «Вагнер» готова остаться в городе после получения обещаний о снабжении боеприпасами от Минобороны.