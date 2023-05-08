Пригожин: ЧВК «Вагнер» начала получать боеприпасы

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Окопы подразделения "Пятнашка" на передовой. Марьинка, боеприпасы, оружие, мины
ЧВК «Вагнер» получила обещанные боеприпасы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» начала получать боеприпасы от Минобороны РФ. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин, докладывая об обстановке в Бахмуте.

«Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба. При этом основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что вживую их никто из его военных пока не видел.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение российских войск и штурмовых отрядов необходимыми боеприпасами. Это произошло после заявления Пригожина о том, что его компания покинет Бахмут из-за «снарядного голода». Позже он, однако, сообщил, что его ЧВК «Вагнер» готова остаться в городе после получения обещаний о снабжении боеприпасами от Минобороны.

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ЧВК «Вагнер» начала получать боеприпасы от Минобороны РФ. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин, докладывая об обстановке в Бахмуте. «Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба. При этом основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что вживую их никто из его военных пока не видел. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение российских войск и штурмовых отрядов необходимыми боеприпасами. Это произошло после заявления Пригожина о том, что его компания покинет Бахмут из-за «снарядного голода». Позже он, однако, сообщил, что его ЧВК «Вагнер» готова остаться в городе после получения обещаний о снабжении боеприпасами от Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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