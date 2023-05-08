08 мая 2023
07 мая 2023

В ЯНАО установили «Рекорд Победы». Фото

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Депутаты ЗССО и министр Рапопорт сдают нормы ГТО. Екатеринбург, коробейников алексей, гто, отжимание
Жители Салехарда совместно отжались 28738 раз Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) отжались 28738 раз в рамках акции «Рекорд Победы». Как сообщает управление мэрии по физкультуре и спорту, горожане перевыполнили поставленный план.

«28 738 раз отжались салехардцы в рамках Всероссийской патриотической акции „Рекорд Победы“. Главная задача — общими усилиями отжаться 28489 раз, именно столько дней мы живем под мирным небом после Великой Отечественной войны», — сообщается в telegram-канале управления.

В мае прошлого года ямальцы отжались 28124 раза. В мероприятии принимали участие не только спортсмены, отжимались пенсионеры, учащиеся и даже дошкольники.

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Жители Салехарда (ЯНАО) отжались 28738 раз в рамках акции «Рекорд Победы». Как сообщает управление мэрии по физкультуре и спорту, горожане перевыполнили поставленный план. «28 738 раз отжались салехардцы в рамках Всероссийской патриотической акции „Рекорд Победы“. Главная задача — общими усилиями отжаться 28489 раз, именно столько дней мы живем под мирным небом после Великой Отечественной войны», — сообщается в telegram-канале управления. В мае прошлого года ямальцы отжались 28124 раза. В мероприятии принимали участие не только спортсмены, отжимались пенсионеры, учащиеся и даже дошкольники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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