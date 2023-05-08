Жители Салехарда совместно отжались 28738 раз Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) отжались 28738 раз в рамках акции «Рекорд Победы». Как сообщает управление мэрии по физкультуре и спорту, горожане перевыполнили поставленный план.

«28 738 раз отжались салехардцы в рамках Всероссийской патриотической акции „Рекорд Победы“. Главная задача — общими усилиями отжаться 28489 раз, именно столько дней мы живем под мирным небом после Великой Отечественной войны», — сообщается в telegram-канале управления.

В мае прошлого года ямальцы отжались 28124 раза. В мероприятии принимали участие не только спортсмены, отжимались пенсионеры, учащиеся и даже дошкольники.

Тelegram-канал «СалехардСпорт»