Жители Салехарда совместно отжались 28738 раз
Жители Салехарда (ЯНАО) отжались 28738 раз в рамках акции «Рекорд Победы». Как сообщает управление мэрии по физкультуре и спорту, горожане перевыполнили поставленный план.
«28 738 раз отжались салехардцы в рамках Всероссийской патриотической акции „Рекорд Победы“. Главная задача — общими усилиями отжаться 28489 раз, именно столько дней мы живем под мирным небом после Великой Отечественной войны», — сообщается в telegram-канале управления.
В мае прошлого года ямальцы отжались 28124 раза. В мероприятии принимали участие не только спортсмены, отжимались пенсионеры, учащиеся и даже дошкольники.
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