09 мая 2023

В Гидрометцентре РФ назвали главную причину лесных пожаров в стране

Вильфанд: пожары в регионах РФ на 99,9% вызваны человеком
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в поле близ коттеджного поселка Совушки. Екатеринбург , мчс, дым, задымление, смог, огонь, последствия пожара, ликвидация пожара, пожар в поле, пожарные в поле, совушки
В уральских регионах высокий уровень пожарной опасности Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Лесные пожары, которые начались в некоторых российских регионах в конце весны, на 99,9% вызваны человеком, поскольку природные пожары могут быть только летом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

«Сейчас возникновение пожаров на 99,9% дело рук человека. Погода может способствовать возникновению пожара, но сейчас не летнее солнцестояние, не июль или конце июня, когда действительно возникают условия для природных пожаров. Природные и антропогенные пожары, это совершенно разные вещи», — сказал Роман Вильфанд.

Метеоролог выделил уральские регионы, где самый высокий класс пожарной опасности. «Территории, где наблюдается максимальная пожарная опасность, это Уральский федеральный округ. Тюменская область, но не вся, так как на севере еще есть снег. Свердловская область. Включая Екатеринбург будет пятый класс пожарной опасности. И он сохранится в течение ближайших дней. В Курганской и Челябинской областях аналогичная ситуация. В этих регионах, если человек „проявит инициативу“, то пожары возникнут и будут распространяться», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Курганской области выросло число погибших в результате пожаров. По обновленной информации, их сейчас 21. В Свердловской области был частично уничтожен пожарами поселок Сосьва, там снова началось горение.

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Лесные пожары, которые начались в некоторых российских регионах в конце весны, на 99,9% вызваны человеком, поскольку природные пожары могут быть только летом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «Сейчас возникновение пожаров на 99,9% дело рук человека. Погода может способствовать возникновению пожара, но сейчас не летнее солнцестояние, не июль или конце июня, когда действительно возникают условия для природных пожаров. Природные и антропогенные пожары, это совершенно разные вещи», — сказал Роман Вильфанд. Метеоролог выделил уральские регионы, где самый высокий класс пожарной опасности. «Территории, где наблюдается максимальная пожарная опасность, это Уральский федеральный округ. Тюменская область, но не вся, так как на севере еще есть снег. Свердловская область. Включая Екатеринбург будет пятый класс пожарной опасности. И он сохранится в течение ближайших дней. В Курганской и Челябинской областях аналогичная ситуация. В этих регионах, если человек „проявит инициативу“, то пожары возникнут и будут распространяться», — отметил собеседник агентства. Ранее стало известно, что в Курганской области выросло число погибших в результате пожаров. По обновленной информации, их сейчас 21. В Свердловской области был частично уничтожен пожарами поселок Сосьва, там снова началось горение.
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