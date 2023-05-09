Два высокопоставленных чиновника курганского правительство получили назначение в должности

09 мая 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Тимофей Панченко назначен директором департамента информполитики Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области Тимофей Панченко и замгубернатора Наталья Кирилова получили назначение в должности. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Наталья Кирилова избавится от приставки и. о. и вступит в должность заместителя губернатора по социальной политике. Кроме того, в состав правительства региона включен директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области. Сейчас должность врио директора данного департамента занимает Тимофей Панченко», — говорится в сообщении. Изменения произойдут с 10 мая. Ранее URA.RU писало о других изменениях в структуре правительства региона. В частности, новым замом губернатора Шумкова по поддержке СВО был назначен Станислав Носков. До этого назначения он отвечал за спецпрограммы в аппарате главы региона. Также новую должность получила замгубернатора Оксана Куташи. Теперь она занимает пост первого заместителя.

Директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области Тимофей Панченко и замгубернатора Наталья Кирилова получили назначение в должности. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Наталья Кирилова избавится от приставки и. о. и вступит в должность заместителя губернатора по социальной политике. Кроме того, в состав правительства региона включен директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области. Сейчас должность врио директора данного департамента занимает Тимофей Панченко», — говорится в сообщении. Изменения произойдут с 10 мая. Ранее URA.RU писало о других изменениях в структуре правительства региона. В частности, новым замом губернатора Шумкова по поддержке СВО был назначен Станислав Носков. До этого назначения он отвечал за спецпрограммы в аппарате главы региона. Также новую должность получила замгубернатора Оксана Куташи. Теперь она занимает пост первого заместителя.