Два высокопоставленных чиновника курганского правительство получили назначение в должности

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Группа Яхонт. Курган, панченко тимофей
Тимофей Панченко назначен директором департамента информполитики Курганской области Фото:

Директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области Тимофей Панченко и замгубернатора Наталья Кирилова получили назначение в должности. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Наталья Кирилова избавится от приставки и. о. и вступит в должность заместителя губернатора по социальной политике. Кроме того, в состав правительства региона включен директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области. Сейчас должность врио директора данного департамента занимает Тимофей Панченко», — говорится в сообщении. Изменения произойдут с 10 мая.

Ранее URA.RU писало о других изменениях в структуре правительства региона. В частности, новым замом губернатора Шумкова по поддержке СВО был назначен Станислав Носков. До этого назначения он отвечал за спецпрограммы в аппарате главы региона. Также новую должность получила замгубернатора Оксана Куташи. Теперь она занимает пост первого заместителя.

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Директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области Тимофей Панченко и замгубернатора Наталья Кирилова получили назначение в должности. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Наталья Кирилова избавится от приставки и. о. и вступит в должность заместителя губернатора по социальной политике. Кроме того, в состав правительства региона включен директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области. Сейчас должность врио директора данного департамента занимает Тимофей Панченко», — говорится в сообщении. Изменения произойдут с 10 мая. Ранее URA.RU писало о других изменениях в структуре правительства региона. В частности, новым замом губернатора Шумкова по поддержке СВО был назначен Станислав Носков. До этого назначения он отвечал за спецпрограммы в аппарате главы региона. Также новую должность получила замгубернатора Оксана Куташи. Теперь она занимает пост первого заместителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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