В резиденции курганского губернатора отремонтируют столовую, в которой обедают VIP

11 мая 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

На базе отдыха «Болдинцево» отремонтируют столовую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В резиденции губернатора Курганской области Вадима Шумкова отремонтируют столовую на базе отдыха «Болдинцево». Об этом сообщается на сайте госзакупок. Раньше в столовой проводились свадьбы и банкеты, а после того, как там стал жить глава региона, в столовой обедали чиновники. «Объект закупки: капитальный ремонт кровли здания столовой на базе отдыха „Болдинцево“ в Кетовского округе. Победитель аукциона: ООО „Стройконтроль“. Цена контракта: 676 698 рублей», — говорится в документе. Всего заявки на участие в торгах подавали четыре подрядных организации. Изначально стоимость ремонта составляла более 1,1 млн рублей. Заказчиком выступает «Управление по обеспечению деятельности Правительства Курганской области». Согласно контракту работы по капитальному ремонты крыши должны быть выполнены в течение 20 дней. Подрядчик должен будет предоставить заказчику список работников, привлеченных к работам на объекте с указанием фамилии, имени и отчества. Также необходимо, чтобы работники должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию и прохождение инструктажа. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области обновят бункер для чиновников. Реконструкция подземного убежища поселке Варгаши обойдется властям на сумму более полумиллиона рублей. Согласно документации, бункер площадью около одного гектара рассчитан на 250 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В резиденции губернатора Курганской области Вадима Шумкова отремонтируют столовую на базе отдыха «Болдинцево». Об этом сообщается на сайте госзакупок. Раньше в столовой проводились свадьбы и банкеты, а после того, как там стал жить глава региона, в столовой обедали чиновники. «Объект закупки: капитальный ремонт кровли здания столовой на базе отдыха „Болдинцево“ в Кетовского округе. Победитель аукциона: ООО „Стройконтроль“. Цена контракта: 676 698 рублей», — говорится в документе. Всего заявки на участие в торгах подавали четыре подрядных организации. Изначально стоимость ремонта составляла более 1,1 млн рублей. Заказчиком выступает «Управление по обеспечению деятельности Правительства Курганской области». Согласно контракту работы по капитальному ремонты крыши должны быть выполнены в течение 20 дней. Подрядчик должен будет предоставить заказчику список работников, привлеченных к работам на объекте с указанием фамилии, имени и отчества. Также необходимо, чтобы работники должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию и прохождение инструктажа. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области обновят бункер для чиновников. Реконструкция подземного убежища поселке Варгаши обойдется властям на сумму более полумиллиона рублей. Согласно документации, бункер площадью около одного гектара рассчитан на 250 человек.