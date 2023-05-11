Депутат Госдумы Тумусов заявил о возможности перевода на удаленную работу из-за лесных пожаров

12 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Густое задымление опасно для людей, у которых есть проблемы с органами дыхания, считает Федот Тумусов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сотрудники, имеющие заболевания, связанные с органами дыхания, могут попросить работодателей перевести их на удаленную работу, если регион находится в зоне действия лесных пожаров. Об этим в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. «Когда очень густое задымление, конечно, портятся все показатели предельно-допустимых норм содержания всяких разных вредных веществ в воздухе. В связи с этим принимаются меры, чтобы обеспечить максимально здоровую обстановку для детей. Это очень правильно. Вводить для них дистанционное обучение, чтобы не подвергать риску. А вот что касается других, кто находится на рабочих местах, тут персонально нужно решать. Если человек, условно говоря, имеет болезни органов дыхания и не может на месте находиться, то он должен персонально обратиться к руководителю, и тот в праве принять такое решение — перевести на дистанционную работу», — объяснил Федот Тумусов. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что на региональном уровне вопрос о переводе некоторых работников на удаленную работу в случае действия лесных пожаров должны решать губернаторы. «Я думаю, это вопрос к губернатору, насколько он оценивает опасность. Нужно, чтобы тут специалисты подсказывали в принятии таких решений, связанных с задымлением и ухудшением предельно допустимых норм. Человек может без особого вреда работать при каких-то предельно допустимых нарушениях, но какая-то концентрация может быть связана с опасностью уже не только для здоровья, но и для жизни. Тогда уже нужно, конечно, принимать меры такого характера, чтобы поберечь людей. Но конкретно сказать, что давайте мы всех на удаленку переведем, нельзя. Есть такие службы, как больницы, которые обеспечивают безопасность, такие как ЖКХ, — их нельзя бросать. Поэтому тут в каждом конкретном случае нужно решать персонально», — подчеркнул Тумусов. По данным ГУ МЧС Свердловской области на 10 мая, в регионе бушуют 62 пожара, 20 их них локализованы. Ежедневно их площадь увеличивается на 30 гектаров. Глава Режевского городского округа Иван Карташов заявил, что ряд школ перевели на дистанционное обучение. Эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский отметил URA.RU, что мелкие частицы, находящиеся в дыме, способны поражать людей на расстоянии сотен километров от очага возгорания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники, имеющие заболевания, связанные с органами дыхания, могут попросить работодателей перевести их на удаленную работу, если регион находится в зоне действия лесных пожаров. Об этим в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. «Когда очень густое задымление, конечно, портятся все показатели предельно-допустимых норм содержания всяких разных вредных веществ в воздухе. В связи с этим принимаются меры, чтобы обеспечить максимально здоровую обстановку для детей. Это очень правильно. Вводить для них дистанционное обучение, чтобы не подвергать риску. А вот что касается других, кто находится на рабочих местах, тут персонально нужно решать. Если человек, условно говоря, имеет болезни органов дыхания и не может на месте находиться, то он должен персонально обратиться к руководителю, и тот в праве принять такое решение — перевести на дистанционную работу», — объяснил Федот Тумусов. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что на региональном уровне вопрос о переводе некоторых работников на удаленную работу в случае действия лесных пожаров должны решать губернаторы. «Я думаю, это вопрос к губернатору, насколько он оценивает опасность. Нужно, чтобы тут специалисты подсказывали в принятии таких решений, связанных с задымлением и ухудшением предельно допустимых норм. Человек может без особого вреда работать при каких-то предельно допустимых нарушениях, но какая-то концентрация может быть связана с опасностью уже не только для здоровья, но и для жизни. Тогда уже нужно, конечно, принимать меры такого характера, чтобы поберечь людей. Но конкретно сказать, что давайте мы всех на удаленку переведем, нельзя. Есть такие службы, как больницы, которые обеспечивают безопасность, такие как ЖКХ, — их нельзя бросать. Поэтому тут в каждом конкретном случае нужно решать персонально», — подчеркнул Тумусов. По данным ГУ МЧС Свердловской области на 10 мая, в регионе бушуют 62 пожара, 20 их них локализованы. Ежедневно их площадь увеличивается на 30 гектаров. Глава Режевского городского округа Иван Карташов заявил, что ряд школ перевели на дистанционное обучение. Эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский отметил URA.RU, что мелкие частицы, находящиеся в дыме, способны поражать людей на расстоянии сотен километров от очага возгорания.