В Курганской области у имама сгорел дом. Фото

11 мая 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

У имама села Юлдус сгорел дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Юлдус Курганской области у местного имама сгорел дом. О том, как спасалась семья от масштабного пожара, уничтожившего почти всю деревню, URA.RU рассказала супруга имама Валентина Хабибуллина. «В два часа дня нам сообщили, что нужно собирать документы и вещи. Но мы не поверили. Поехали в Ташкова (Каргапольский округ), сказали, что та деревня горит. Там только три дома сгорело. Когда ехали назад, увидели дым от деревни Плоское. Пока доехали до дома, успели вывести трактора на поле (муж фермер, тракторов много). Я в доме взяла документы, вещей немного. Дочь закричала, что нужно выходить — уже первые дома горят на улице. Я когда увидала, что все горит, выскочила в шлепанцах. Дом сгорел. Мы отъехали к мечети. Огонь подошел, развернулся и ушел. Мечеть осталась», — рассказала Хабибуллина. Она благодарит всех неравнодушных людей за помощь погорельцам Юлдуса. По словам местных жителей, в селе известно о семи жертвах пожара. По меньшей мере одного пропавшего жителя еще не нашли. Его телефон, по словам сельчан, был найден у реки. Ранее URA.RU писало, что жители села Юлдус рассказали, как огненные смерчи взяли в кольцо населенный пункт во время масштабных пожаров в Курганской области 7 — 8 мая. Погорельцы села рассказали о погибших (семь человек) и пострадавших в пожарах земляках. Добровольцы помогли отстоять единственную уцелевшую улицу в Юлдусе. Всего в селе сгорело порядка 280 домов. 10 мая в селе Юлдус члены правительства Курганской области рассказали, какая помощь и в какие сроки будет оказана погорельцам из Шадринского района. Мечеть села Юлдус уцелела от огня. Семья имама во время пожара находилась рядом с мечетью, откуда отрывается вид на село Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Юлдусе сгорело порядка 280 домов. Власти обещали погорельцам помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автобус рядом с школой Юлдуса, которую огонь тоже обошел стороной. У здания школы частично пострадала крыша Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Добровольцы собрали гуманитарную помощь для погорельцев Юлдуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Юлдус Курганской области у местного имама сгорел дом. О том, как спасалась семья от масштабного пожара, уничтожившего почти всю деревню, URA.RU рассказала супруга имама Валентина Хабибуллина. «В два часа дня нам сообщили, что нужно собирать документы и вещи. Но мы не поверили. Поехали в Ташкова (Каргапольский округ), сказали, что та деревня горит. Там только три дома сгорело. Когда ехали назад, увидели дым от деревни Плоское. Пока доехали до дома, успели вывести трактора на поле (муж фермер, тракторов много). Я в доме взяла документы, вещей немного. Дочь закричала, что нужно выходить — уже первые дома горят на улице. Я когда увидала, что все горит, выскочила в шлепанцах. Дом сгорел. Мы отъехали к мечети. Огонь подошел, развернулся и ушел. Мечеть осталась», — рассказала Хабибуллина. Она благодарит всех неравнодушных людей за помощь погорельцам Юлдуса. По словам местных жителей, в селе известно о семи жертвах пожара. По меньшей мере одного пропавшего жителя еще не нашли. Его телефон, по словам сельчан, был найден у реки. Ранее URA.RU писало, что жители села Юлдус рассказали, как огненные смерчи взяли в кольцо населенный пункт во время масштабных пожаров в Курганской области 7 — 8 мая. Погорельцы села рассказали о погибших (семь человек) и пострадавших в пожарах земляках. Добровольцы помогли отстоять единственную уцелевшую улицу в Юлдусе. Всего в селе сгорело порядка 280 домов. 10 мая в селе Юлдус члены правительства Курганской области рассказали, какая помощь и в какие сроки будет оказана погорельцам из Шадринского района.