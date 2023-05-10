В поселке Юлдус Курганской области у местного имама сгорел дом. О том, как спасалась семья от масштабного пожара, уничтожившего почти всю деревню, URA.RU рассказала супруга имама Валентина Хабибуллина.
«В два часа дня нам сообщили, что нужно собирать документы и вещи. Но мы не поверили. Поехали в Ташкова (Каргапольский округ), сказали, что та деревня горит. Там только три дома сгорело. Когда ехали назад, увидели дым от деревни Плоское. Пока доехали до дома, успели вывести трактора на поле (муж фермер, тракторов много). Я в доме взяла документы, вещей немного. Дочь закричала, что нужно выходить — уже первые дома горят на улице. Я когда увидала, что все горит, выскочила в шлепанцах. Дом сгорел. Мы отъехали к мечети. Огонь подошел, развернулся и ушел. Мечеть осталась», — рассказала Хабибуллина. Она благодарит всех неравнодушных людей за помощь погорельцам Юлдуса.
По словам местных жителей, в селе известно о семи жертвах пожара. По меньшей мере одного пропавшего жителя еще не нашли. Его телефон, по словам сельчан, был найден у реки.
В поселке Юлдус Курганской области у местного имама сгорел дом. О том, как спасалась семья от масштабного пожара, уничтожившего почти всю деревню, URA.RU рассказала супруга имама Валентина Хабибуллина. «В два часа дня нам сообщили, что нужно собирать документы и вещи. Но мы не поверили. Поехали в Ташкова (Каргапольский округ), сказали, что та деревня горит. Там только три дома сгорело. Когда ехали назад, увидели дым от деревни Плоское. Пока доехали до дома, успели вывести трактора на поле (муж фермер, тракторов много). Я в доме взяла документы, вещей немного. Дочь закричала, что нужно выходить — уже первые дома горят на улице. Я когда увидала, что все горит, выскочила в шлепанцах. Дом сгорел. Мы отъехали к мечети. Огонь подошел, развернулся и ушел. Мечеть осталась», — рассказала Хабибуллина. Она благодарит всех неравнодушных людей за помощь погорельцам Юлдуса. По словам местных жителей, в селе известно о семи жертвах пожара. По меньшей мере одного пропавшего жителя еще не нашли. Его телефон, по словам сельчан, был найден у реки. Ранее URA.RU писало, что жители села Юлдус рассказали, как огненные смерчи взяли в кольцо населенный пункт во время масштабных пожаров в Курганской области 7 — 8 мая. Погорельцы села рассказали о погибших (семь человек) и пострадавших в пожарах земляках. Добровольцы помогли отстоять единственную уцелевшую улицу в Юлдусе. Всего в селе сгорело порядка 280 домов. 10 мая в селе Юлдус члены правительства Курганской области рассказали, какая помощь и в какие сроки будет оказана погорельцам из Шадринского района.