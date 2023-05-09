Погорельцы рассказали, как огненные смерчи взяли в кольцо курганское село

Погорельцы Курганской области: в село Юлдус огонь зашел с двух сторон

10 мая 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Жители села Юлдус вспомнили, как пожар уничтожал их дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Жители шадринского села Юлдус в Курганской области, которые потеряли жилье во время крупного пожара, с ужасом вспоминают, как огненные смерчи взяли в кольцо населенный пункт. Об этом местные жители, находясь в пункте временного размещения, рассказали корреспонденту URA.RU. «Огонь с правой и левой сторон зашел. Из-за ветра кружило и будто огненные смерчи были. Возле деревни встретились, а потом разъединились. Одна половина огня — в ту сторону пошла, вторая — в другую. Мы стояли возле мечети и видели, как наши дома [горели]. Первый, второй, третий, потом наш», — рассказала жительница села Аниса Мухатнабиева. По ее словам, пожар распространялся очень быстро. «Схватили документы. В чем были — халатах, футболках и шортах — в том и уехали подальше», — сообщила женщина. По ее словам, в пожаре чудом уцелели шесть быков. Мухатнабиева рассказала, что перед пожаром животных выпустили в огород. «Кругом горело, а где быки ходили, земля осталась нетронутой. Потом они ушли к реке. На второй день после пожара мы их нашли. Хотя думали, что сгорели», — заключила она. Ранее URA.RU писало, что в Юлдусе отстроят заново дома. Выделят сертификаты и субсидии Курганской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК). Губернатор Курганской области Вадим Шумков 10 мая отправил к погорельцам из села Юлдус десант из своих заместителей и руководители департаментов. По данным на 10 мая, в курганских пожарах сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Число погибших более 20 человек. Почти половина жертв зафиксирована в Юлдусе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители шадринского села Юлдус в Курганской области, которые потеряли жилье во время крупного пожара, с ужасом вспоминают, как огненные смерчи взяли в кольцо населенный пункт. Об этом местные жители, находясь в пункте временного размещения, рассказали корреспонденту URA.RU. «Огонь с правой и левой сторон зашел. Из-за ветра кружило и будто огненные смерчи были. Возле деревни встретились, а потом разъединились. Одна половина огня — в ту сторону пошла, вторая — в другую. Мы стояли возле мечети и видели, как наши дома [горели]. Первый, второй, третий, потом наш», — рассказала жительница села Аниса Мухатнабиева. По ее словам, пожар распространялся очень быстро. «Схватили документы. В чем были — халатах, футболках и шортах — в том и уехали подальше», — сообщила женщина. По ее словам, в пожаре чудом уцелели шесть быков. Мухатнабиева рассказала, что перед пожаром животных выпустили в огород. «Кругом горело, а где быки ходили, земля осталась нетронутой. Потом они ушли к реке. На второй день после пожара мы их нашли. Хотя думали, что сгорели», — заключила она. Ранее URA.RU писало, что в Юлдусе отстроят заново дома. Выделят сертификаты и субсидии Курганской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК). Губернатор Курганской области Вадим Шумков 10 мая отправил к погорельцам из села Юлдус десант из своих заместителей и руководители департаментов. По данным на 10 мая, в курганских пожарах сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Число погибших более 20 человек. Почти половина жертв зафиксирована в Юлдусе.