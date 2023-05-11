Холдинг пермского миллиардера ищет в Кургане сотрудника на зарплату в 200 тысяч

Пермский холдинг «Сатурн-Р» предлагает работу в Кургане с зарплатой в 200 тысяч

11 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Новому сотруднику обещают стабильную заработную плату и карьерный рост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, ищет нового сотрудника в Кургане. Речь о вакансии менеджера по продажам в местном автосалоне. Уровень предлагаемой заработной платы — до 200 тысяч рублей, сообщается в объявлении на сайте Headhunter. «Компания „Сатурн-Р“ растет и развивается. Поэтому мы расширяем штат и с удовольствием примем в нашу дружную команду менеджера отдела продаж в Кургане. Что нужно делать — общаться с клиентами лично и по телефону. Проводить тест-драйвы — для этого потребуется водительское удостоверение категории „В“. Также необходимо вести отчетность проданных автомобилей. Уровень зарплаты — до 200 тысяч рублей на руки», — указано в описании вакансии. В компании сотруднику обещают помощь с обучением при отсутствии опыта в продажах, оплачиваемые больничный и отпуск, а также карьерный рост. В числе преимуществ называется наличие у работника интереса к новостям сферы авторынка. Также соискателю необходимо разбираться в устройстве автомобилей хотя бы на уровне рядового пользователя. ООО «Сатурн-Р» является многопрофильным холдингом. Продажами автомобилей занимается его подразделение «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через сеть фирменных автосалонов. Основным владельцем предприятия является пермский бизнесмен Александр Репин. Ранее он рассказывал, что никогда не задерживал сотрудникам зарплату, утверждая, что сам живет скромнее многих из них. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, ищет нового сотрудника в Кургане. Речь о вакансии менеджера по продажам в местном автосалоне. Уровень предлагаемой заработной платы — до 200 тысяч рублей, сообщается в объявлении на сайте Headhunter. «Компания „Сатурн-Р“ растет и развивается. Поэтому мы расширяем штат и с удовольствием примем в нашу дружную команду менеджера отдела продаж в Кургане. Что нужно делать — общаться с клиентами лично и по телефону. Проводить тест-драйвы — для этого потребуется водительское удостоверение категории „В“. Также необходимо вести отчетность проданных автомобилей. Уровень зарплаты — до 200 тысяч рублей на руки», — указано в описании вакансии. В компании сотруднику обещают помощь с обучением при отсутствии опыта в продажах, оплачиваемые больничный и отпуск, а также карьерный рост. В числе преимуществ называется наличие у работника интереса к новостям сферы авторынка. Также соискателю необходимо разбираться в устройстве автомобилей хотя бы на уровне рядового пользователя. ООО «Сатурн-Р» является многопрофильным холдингом. Продажами автомобилей занимается его подразделение «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через сеть фирменных автосалонов. Основным владельцем предприятия является пермский бизнесмен Александр Репин. Ранее он рассказывал, что никогда не задерживал сотрудникам зарплату, утверждая, что сам живет скромнее многих из них.