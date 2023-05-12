Полковник Алехин назвал главный козырь РФ для наступления на запорожском направлении

Полковник Алехин указал на возможность России перейти в наступление из обороны

12 мая 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Россия не рассматривает возможность отдать Запорожье Украине, сказал Геннадий Алехин Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Успех наступления России на запорожском направлении может обеспечить грамотно выстроенная оборона. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Касательно запорожского направления. Это не секрет, что наши Вооруженные силы организовали очень грамотную, эшелонированную, хорошо подготовленную в инженерном отношении оборону. На важных участках, где может противник прорваться, она есть. А если есть оборона хорошая, то есть и возможность для наступления», — сказал Геннадий Алехин. Он подчеркнул, что сдача Запорожской области Россией не рассматривается. «Людей переселяют из некоторых населенных пунктов, которые находятся непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения. Мало ли, что может произойти на линии фронта. Я считаю, что это правильное и логичное решение. Но оно не говорит о том, что мы собираемся сдавать Запорожскую область ВСУ», — объяснил полковник запаса. Ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что ВСУ не хватает личного состава для успешного наступления. Президент Украины подчеркнул, что Украина готова наступать, но ей требуется еще время, чтобы избежать больших потерь.

Успех наступления России на запорожском направлении может обеспечить грамотно выстроенная оборона. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Касательно запорожского направления. Это не секрет, что наши Вооруженные силы организовали очень грамотную, эшелонированную, хорошо подготовленную в инженерном отношении оборону. На важных участках, где может противник прорваться, она есть. А если есть оборона хорошая, то есть и возможность для наступления», — сказал Геннадий Алехин. Он подчеркнул, что сдача Запорожской области Россией не рассматривается. «Людей переселяют из некоторых населенных пунктов, которые находятся непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения. Мало ли, что может произойти на линии фронта. Я считаю, что это правильное и логичное решение. Но оно не говорит о том, что мы собираемся сдавать Запорожскую область ВСУ», — объяснил полковник запаса. Ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что ВСУ не хватает личного состава для успешного наступления. Президент Украины подчеркнул, что Украина готова наступать, но ей требуется еще время, чтобы избежать больших потерь.