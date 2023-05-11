Путин запустил процедуру выдвижения кандидатов на пост губернатора Тюменской области

11 мая 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Владимир Путин 11 мая поддержал кандидатуру Александра Моора на пост губернатора Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президиум политсовета тюменского отделения «Единой России» 12 мая зарегистрирует Александра Моора в праймериз в качестве кандидата на пост губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. 11 мая президент России Владимир Путин поддержал Моора в вопросе выдвижения на новый срок полномочий. «12 мая состоится заседание организационного комитета и президиума регионального политсовета отделения партии, на которых будет сформирован список кандидатов предварительного голосования [на пост губернатора Тюменской области]», — рассказали в ЕР. По информации источников URA.RU, оппонентами Моора на праймериз станут депутаты Тюменской областной думы Владимир Фомин (от ХМАО) и Владимир Пушкарев (от ЯНАО). Предварительное голосование состоится в Ханты-Мансийске и Новом Уренгое 13 мая. В Тюмени мероприятие планируется на 19 мая, но дата не утверждена окончательно. Выборы губернатора Тюменской области пройдут на территории всех регионов «тюменской матрешки» 10 сентября.

Президиум политсовета тюменского отделения «Единой России» 12 мая зарегистрирует Александра Моора в праймериз в качестве кандидата на пост губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. 11 мая президент России Владимир Путин поддержал Моора в вопросе выдвижения на новый срок полномочий. «12 мая состоится заседание организационного комитета и президиума регионального политсовета отделения партии, на которых будет сформирован список кандидатов предварительного голосования [на пост губернатора Тюменской области]», — рассказали в ЕР. По информации источников URA.RU, оппонентами Моора на праймериз станут депутаты Тюменской областной думы Владимир Фомин (от ХМАО) и Владимир Пушкарев (от ЯНАО). Предварительное голосование состоится в Ханты-Мансийске и Новом Уренгое 13 мая. В Тюмени мероприятие планируется на 19 мая, но дата не утверждена окончательно. Выборы губернатора Тюменской области пройдут на территории всех регионов «тюменской матрешки» 10 сентября.