Путин запустил процедуру выдвижения кандидатов на пост губернатора Тюменской области

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Послание федеральному собранию. Челябинск, путин в телевизоре
Владимир Путин 11 мая поддержал кандидатуру Александра Моора на пост губернатора Тюменской области Фото:

Президиум политсовета тюменского отделения «Единой России» 12 мая зарегистрирует Александра Моора в праймериз в качестве кандидата на пост губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. 11 мая президент России Владимир Путин поддержал Моора в вопросе выдвижения на новый срок полномочий.

«12 мая состоится заседание организационного комитета и президиума регионального политсовета отделения партии, на которых будет сформирован список кандидатов предварительного голосования [на пост губернатора Тюменской области]», — рассказали в ЕР. По информации источников URA.RU, оппонентами Моора на праймериз станут депутаты Тюменской областной думы Владимир Фомин (от ХМАО) и Владимир Пушкарев (от ЯНАО).

Предварительное голосование состоится в Ханты-Мансийске и Новом Уренгое 13 мая. В Тюмени мероприятие планируется на 19 мая, но дата не утверждена окончательно. Выборы губернатора Тюменской области пройдут на территории всех регионов «тюменской матрешки» 10 сентября.

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Президиум политсовета тюменского отделения «Единой России» 12 мая зарегистрирует Александра Моора в праймериз в качестве кандидата на пост губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. 11 мая президент России Владимир Путин поддержал Моора в вопросе выдвижения на новый срок полномочий. «12 мая состоится заседание организационного комитета и президиума регионального политсовета отделения партии, на которых будет сформирован список кандидатов предварительного голосования [на пост губернатора Тюменской области]», — рассказали в ЕР. По информации источников URA.RU, оппонентами Моора на праймериз станут депутаты Тюменской областной думы Владимир Фомин (от ХМАО) и Владимир Пушкарев (от ЯНАО). Предварительное голосование состоится в Ханты-Мансийске и Новом Уренгое 13 мая. В Тюмени мероприятие планируется на 19 мая, но дата не утверждена окончательно. Выборы губернатора Тюменской области пройдут на территории всех регионов «тюменской матрешки» 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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