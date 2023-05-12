Политолог Светов указал на три направления, по которым ВСУ уже ведут наступление

Политолог Светов предрек активное наступление ВСУ перед саммитом НАТО в июле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, ВСУ, stock
ВСУ уже ведут наступление, а активная фаза начнется ближе к середине июля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление Украины уже идет длительное время в нескольких направлениях. Однако основные удары ВСУ попробуют нанести ближе к саммиту НАТО, чтобы благодаря этому попытаться вступить в альянс. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Юрий Светов.

«Контрнаступление уже идет в разных ракурсах, многофакторное. Это прежде всего наступление в информационной плоскости, где постоянно идут разговоры о том, что оно вот-вот начнется, этого не хватает, это добавьте. Бесконечные прогнозы английских адмиралов, немецких генералов, отставных полковников США. Наступление официальных лиц Украины, типа [секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея] Данилова, [советника главы Офиса президента Украины Юрия] Подоляка — без конца комментируют, сдвигают сроки, говорят, чего требуют. На публику идет обвал этой информации. Второе наступление — это атаки беспилотников разного уровня, в том числе постоянные атаки на Крым. Третье — реальное сражение, которое продолжается вокруг Артемовска, плюс заявление о том, что его не сдают, что они ждут, победят», — объяснил Юрий Светов.

По мнению политолога, после этого уже возможна попытка активного наступления, однако ближе к июлю. «Дальше уже, конечно, будет вот этот реальный удар украинских вооруженных сил, которые прошли переподготовку в разных странах НАТО, сформировали штурмовые бригады, получили оружие и боеприпасы от стран альянса. Оно, действительно, может быть приурочено к саммиту в Вильнюсе (встреча пройдет 11—12 июля, президент Украины Владимир Зеленский называл ее судьбоносной — прим. URA.RU) для того, чтобы наконец желанная дорожная карта по вступлению Украины в НАТО была там принята», — отметил собеседник агентства.

Ранее о том, что наступление Украины уже идет заявлял также секретарь СНБО Данилов. По словам ветерана ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковника запаса Юрия Чмутина, наступление предполагает попытки прорыва по всей лини фронта. Однако на данный момент такие атаки ВСУ решили наносить беспилотными аппаратами (БПЛА), потому что такой способ ведения боевых действий дешевле и не требует больших жертв среди военных, отмечал в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наступление Украины уже идет длительное время в нескольких направлениях. Однако основные удары ВСУ попробуют нанести ближе к саммиту НАТО, чтобы благодаря этому попытаться вступить в альянс. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Юрий Светов. «Контрнаступление уже идет в разных ракурсах, многофакторное. Это прежде всего наступление в информационной плоскости, где постоянно идут разговоры о том, что оно вот-вот начнется, этого не хватает, это добавьте. Бесконечные прогнозы английских адмиралов, немецких генералов, отставных полковников США. Наступление официальных лиц Украины, типа [секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея] Данилова, [советника главы Офиса президента Украины Юрия] Подоляка — без конца комментируют, сдвигают сроки, говорят, чего требуют. На публику идет обвал этой информации. Второе наступление — это атаки беспилотников разного уровня, в том числе постоянные атаки на Крым. Третье — реальное сражение, которое продолжается вокруг Артемовска, плюс заявление о том, что его не сдают, что они ждут, победят», — объяснил Юрий Светов. По мнению политолога, после этого уже возможна попытка активного наступления, однако ближе к июлю. «Дальше уже, конечно, будет вот этот реальный удар украинских вооруженных сил, которые прошли переподготовку в разных странах НАТО, сформировали штурмовые бригады, получили оружие и боеприпасы от стран альянса. Оно, действительно, может быть приурочено к саммиту в Вильнюсе (встреча пройдет 11—12 июля, президент Украины Владимир Зеленский называл ее судьбоносной — прим. URA.RU) для того, чтобы наконец желанная дорожная карта по вступлению Украины в НАТО была там принята», — отметил собеседник агентства. Ранее о том, что наступление Украины уже идет заявлял также секретарь СНБО Данилов. По словам ветерана ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковника запаса Юрия Чмутина, наступление предполагает попытки прорыва по всей лини фронта. Однако на данный момент такие атаки ВСУ решили наносить беспилотными аппаратами (БПЛА), потому что такой способ ведения боевых действий дешевле и не требует больших жертв среди военных, отмечал в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...