Политолог Светов указал на три направления, по которым ВСУ уже ведут наступление

Политолог Светов предрек активное наступление ВСУ перед саммитом НАТО в июле

12 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

ВСУ уже ведут наступление, а активная фаза начнется ближе к середине июля Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление Украины уже идет длительное время в нескольких направлениях. Однако основные удары ВСУ попробуют нанести ближе к саммиту НАТО, чтобы благодаря этому попытаться вступить в альянс. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Юрий Светов. «Контрнаступление уже идет в разных ракурсах, многофакторное. Это прежде всего наступление в информационной плоскости, где постоянно идут разговоры о том, что оно вот-вот начнется, этого не хватает, это добавьте. Бесконечные прогнозы английских адмиралов, немецких генералов, отставных полковников США. Наступление официальных лиц Украины, типа [секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея] Данилова, [советника главы Офиса президента Украины Юрия] Подоляка — без конца комментируют, сдвигают сроки, говорят, чего требуют. На публику идет обвал этой информации. Второе наступление — это атаки беспилотников разного уровня, в том числе постоянные атаки на Крым. Третье — реальное сражение, которое продолжается вокруг Артемовска, плюс заявление о том, что его не сдают, что они ждут, победят», — объяснил Юрий Светов. По мнению политолога, после этого уже возможна попытка активного наступления, однако ближе к июлю. «Дальше уже, конечно, будет вот этот реальный удар украинских вооруженных сил, которые прошли переподготовку в разных странах НАТО, сформировали штурмовые бригады, получили оружие и боеприпасы от стран альянса. Оно, действительно, может быть приурочено к саммиту в Вильнюсе (встреча пройдет 11—12 июля, президент Украины Владимир Зеленский называл ее судьбоносной — прим. URA.RU) для того, чтобы наконец желанная дорожная карта по вступлению Украины в НАТО была там принята», — отметил собеседник агентства. Ранее о том, что наступление Украины уже идет заявлял также секретарь СНБО Данилов. По словам ветерана ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковника запаса Юрия Чмутина, наступление предполагает попытки прорыва по всей лини фронта. Однако на данный момент такие атаки ВСУ решили наносить беспилотными аппаратами (БПЛА), потому что такой способ ведения боевых действий дешевле и не требует больших жертв среди военных, отмечал в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наступление Украины уже идет длительное время в нескольких направлениях. Однако основные удары ВСУ попробуют нанести ближе к саммиту НАТО, чтобы благодаря этому попытаться вступить в альянс. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Юрий Светов. «Контрнаступление уже идет в разных ракурсах, многофакторное. Это прежде всего наступление в информационной плоскости, где постоянно идут разговоры о том, что оно вот-вот начнется, этого не хватает, это добавьте. Бесконечные прогнозы английских адмиралов, немецких генералов, отставных полковников США. Наступление официальных лиц Украины, типа [секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея] Данилова, [советника главы Офиса президента Украины Юрия] Подоляка — без конца комментируют, сдвигают сроки, говорят, чего требуют. На публику идет обвал этой информации. Второе наступление — это атаки беспилотников разного уровня, в том числе постоянные атаки на Крым. Третье — реальное сражение, которое продолжается вокруг Артемовска, плюс заявление о том, что его не сдают, что они ждут, победят», — объяснил Юрий Светов. По мнению политолога, после этого уже возможна попытка активного наступления, однако ближе к июлю. «Дальше уже, конечно, будет вот этот реальный удар украинских вооруженных сил, которые прошли переподготовку в разных странах НАТО, сформировали штурмовые бригады, получили оружие и боеприпасы от стран альянса. Оно, действительно, может быть приурочено к саммиту в Вильнюсе (встреча пройдет 11—12 июля, президент Украины Владимир Зеленский называл ее судьбоносной — прим. URA.RU) для того, чтобы наконец желанная дорожная карта по вступлению Украины в НАТО была там принята», — отметил собеседник агентства. Ранее о том, что наступление Украины уже идет заявлял также секретарь СНБО Данилов. По словам ветерана ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковника запаса Юрия Чмутина, наступление предполагает попытки прорыва по всей лини фронта. Однако на данный момент такие атаки ВСУ решили наносить беспилотными аппаратами (БПЛА), потому что такой способ ведения боевых действий дешевле и не требует больших жертв среди военных, отмечал в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский.