Пермякам приходят письма от ЧВК «Вагнер» с призывом вступить в компанию

12 мая 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» набирает мужчин в возрасте от 21 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Перми стали получать письма с призывом вступить в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Одно из них размещено в telegram-канале «ЧП Пермь». В письме сказано, что компания готова принять на работу мужчин в возрасте от 21 года до 60 лет. Добровольцам обещают оклад от 240 тысяч рублей в месяц, а также премии «за результаты». «Приглашаю вас устроиться на работу в ЧВК „Вагнер“. Прямо сейчас наши подразделения продолжают действовать в зоне проведения специальной военной операции, и мы набираем добровольцев для дальнейшей работы», — сообщается в письме. Ранее подобные письма получили жители города Первоуральска Свердловской области. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ЧВК «Вагнер», к моменту выхода новости ответ на запрос не последовал. В разное время указанная ЧВК вела в Пермском крае набор граждан как на военные, так и на гражданские специальности. Так, сообщалось о наборе бойцов в штурмовые подразделения, а также сисадминов, инженеров, электриков и врачей.

Жители Перми стали получать письма с призывом вступить в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Одно из них размещено в telegram-канале «ЧП Пермь». В письме сказано, что компания готова принять на работу мужчин в возрасте от 21 года до 60 лет. Добровольцам обещают оклад от 240 тысяч рублей в месяц, а также премии «за результаты». «Приглашаю вас устроиться на работу в ЧВК „Вагнер“. Прямо сейчас наши подразделения продолжают действовать в зоне проведения специальной военной операции, и мы набираем добровольцев для дальнейшей работы», — сообщается в письме. Ранее подобные письма получили жители города Первоуральска Свердловской области. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ЧВК «Вагнер», к моменту выхода новости ответ на запрос не последовал. В разное время указанная ЧВК вела в Пермском крае набор граждан как на военные, так и на гражданские специальности. Так, сообщалось о наборе бойцов в штурмовые подразделения, а также сисадминов, инженеров, электриков и врачей.