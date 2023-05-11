11 мая 2023

Пермякам приходят письма от ЧВК «Вагнер» с призывом вступить в компанию

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ЧВК «Вагнер» набирает мужчин в возрасте от 21 года Фото:
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Жители Перми стали получать письма с призывом вступить в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Одно из них размещено в telegram-канале «ЧП Пермь». В письме сказано, что компания готова принять на работу мужчин в возрасте от 21 года до 60 лет. Добровольцам обещают оклад от 240 тысяч рублей в месяц, а также премии «за результаты».

«Приглашаю вас устроиться на работу в ЧВК „Вагнер“. Прямо сейчас наши подразделения продолжают действовать в зоне проведения специальной военной операции, и мы набираем добровольцев для дальнейшей работы», — сообщается в письме. Ранее подобные письма получили жители города Первоуральска Свердловской области. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ЧВК «Вагнер», к моменту выхода новости ответ на запрос не последовал.

В разное время указанная ЧВК вела в Пермском крае набор граждан как на военные, так и на гражданские специальности. Так, сообщалось о наборе бойцов в штурмовые подразделения, а также сисадминов, инженеров, электриков и врачей.

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Жители Перми стали получать письма с призывом вступить в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Одно из них размещено в telegram-канале «ЧП Пермь». В письме сказано, что компания готова принять на работу мужчин в возрасте от 21 года до 60 лет. Добровольцам обещают оклад от 240 тысяч рублей в месяц, а также премии «за результаты». «Приглашаю вас устроиться на работу в ЧВК „Вагнер“. Прямо сейчас наши подразделения продолжают действовать в зоне проведения специальной военной операции, и мы набираем добровольцев для дальнейшей работы», — сообщается в письме. Ранее подобные письма получили жители города Первоуральска Свердловской области. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ЧВК «Вагнер», к моменту выхода новости ответ на запрос не последовал. В разное время указанная ЧВК вела в Пермском крае набор граждан как на военные, так и на гражданские специальности. Так, сообщалось о наборе бойцов в штурмовые подразделения, а также сисадминов, инженеров, электриков и врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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