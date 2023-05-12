Структура мэрии Кургана проиграла суд областному дорожному предприятию

13 мая 2023 в 04:59 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана выплатит миллионы рублей областному дорожному предприятию по решению суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана проиграло суд специализированному дорожному предприятию (ГУП «СДП»), которое находится в областной собственности. Информация опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области. «Взыскать с МКУ „Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана“ долг в сумме 7 млн 459 тысяч 666 рублей, а также госпошлину 60 тысяч 20 298 рублей в пользу ГУП „СДП“. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде», — написано документе. По данным сервиса СБИС, специализированное дорожное предприятие принадлежало ранее администрации Кургана, но в марте 2022 года было безвозмездно передано в областное подчинение. Решение об этом принимали депутаты на заседании городской думы, документ был опубликован на сайте думы. Ранее URA.RU сообщало, что по данным депутата Якова Сидорова, МУП «СДП» имело положительный баланс свыше миллиарда рублей. Депутат утверждал, что, возможно, единственное прибыльное муниципальное предприятие в Кургане на безвозмездной основе передали областным властям.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана проиграло суд специализированному дорожному предприятию (ГУП «СДП»), которое находится в областной собственности. Информация опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области. «Взыскать с МКУ „Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана“ долг в сумме 7 млн 459 тысяч 666 рублей, а также госпошлину 60 тысяч 20 298 рублей в пользу ГУП „СДП“. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде», — написано документе. По данным сервиса СБИС, специализированное дорожное предприятие принадлежало ранее администрации Кургана, но в марте 2022 года было безвозмездно передано в областное подчинение. Решение об этом принимали депутаты на заседании городской думы, документ был опубликован на сайте думы. Ранее URA.RU сообщало, что по данным депутата Якова Сидорова, МУП «СДП» имело положительный баланс свыше миллиарда рублей. Депутат утверждал, что, возможно, единственное прибыльное муниципальное предприятие в Кургане на безвозмездной основе передали областным властям.