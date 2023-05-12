Лидер ЛДПР поручил проверить питание в школах ЯНАО

13 мая 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

По поручению Слуцкого проведена проверка в школе № 6 Салехарда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поручил представителям партии в ЯНАО проверить организацию и качество школьного питания в округе. В официальном telegram-канале ЛДПР «тюменской матрешки» сообщается, что в школе №6 Салехарда ученики начальных классов и льготники полностью обеспечены горячим питанием. «Инспектирование пищевой продукции стартовало в столице страны по поручению руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, а теперь добралось и до Ямала. В шестой школе Салехарда 876 учащихся, из них 600 человек полностью обеспечены горячим питанием. Это ребята начального звена с 1-го по 4-й классы и дети льготной категории», — говорится в сообщении. Для остальных школьников работает буфет с невысокими ценами. Родители ежемесячно могут провести проверку питания, так как в школе действует родительский контроль. Представители ЛДПР в ходе проверок должны выявить школы, где такой контроль отсутствует, и способствовать его организации. Ранее URA.RU сообщало, что глава Пуровского район ЯНАО Антон Колодин вместе с родителями посмотрел, как организовано питание детей в школьных столовых. Он отметил, что меню сбалансированное, все продукты свежие, есть фрукты и большинство учащихся едят с удовольствием.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поручил представителям партии в ЯНАО проверить организацию и качество школьного питания в округе. В официальном telegram-канале ЛДПР «тюменской матрешки» сообщается, что в школе №6 Салехарда ученики начальных классов и льготники полностью обеспечены горячим питанием. «Инспектирование пищевой продукции стартовало в столице страны по поручению руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, а теперь добралось и до Ямала. В шестой школе Салехарда 876 учащихся, из них 600 человек полностью обеспечены горячим питанием. Это ребята начального звена с 1-го по 4-й классы и дети льготной категории», — говорится в сообщении. Для остальных школьников работает буфет с невысокими ценами. Родители ежемесячно могут провести проверку питания, так как в школе действует родительский контроль. Представители ЛДПР в ходе проверок должны выявить школы, где такой контроль отсутствует, и способствовать его организации. Ранее URA.RU сообщало, что глава Пуровского район ЯНАО Антон Колодин вместе с родителями посмотрел, как организовано питание детей в школьных столовых. Он отметил, что меню сбалансированное, все продукты свежие, есть фрукты и большинство учащихся едят с удовольствием.