12 мая 2023
11 мая 2023

Лидер ЛДПР поручил проверить питание в школах ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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34-й съезд ЛДПР избирает Леонида Слуцкого лидеором партии. Москва, слуцкий леонид, лдпр, съезд лдпр, слуцкий
По поручению Слуцкого проведена проверка в школе № 6 Салехарда Фото:

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поручил представителям партии в ЯНАО проверить организацию и качество школьного питания в округе. В официальном telegram-канале ЛДПР «тюменской матрешки» сообщается, что в школе №6 Салехарда ученики начальных классов и льготники полностью обеспечены горячим питанием.

«Инспектирование пищевой продукции стартовало в столице страны по поручению руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, а теперь добралось и до Ямала. В шестой школе Салехарда 876 учащихся, из них 600 человек полностью обеспечены горячим питанием. Это ребята начального звена с 1-го по 4-й классы и дети льготной категории», — говорится в сообщении.

Для остальных школьников работает буфет с невысокими ценами. Родители ежемесячно могут провести проверку питания, так как в школе действует родительский контроль. Представители ЛДПР в ходе проверок должны выявить школы, где такой контроль отсутствует, и способствовать его организации.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Пуровского район ЯНАО Антон Колодин вместе с родителями посмотрел, как организовано питание детей в школьных столовых. Он отметил, что меню сбалансированное, все продукты свежие, есть фрукты и большинство учащихся едят с удовольствием.

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поручил представителям партии в ЯНАО проверить организацию и качество школьного питания в округе. В официальном telegram-канале ЛДПР «тюменской матрешки» сообщается, что в школе №6 Салехарда ученики начальных классов и льготники полностью обеспечены горячим питанием. «Инспектирование пищевой продукции стартовало в столице страны по поручению руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, а теперь добралось и до Ямала. В шестой школе Салехарда 876 учащихся, из них 600 человек полностью обеспечены горячим питанием. Это ребята начального звена с 1-го по 4-й классы и дети льготной категории», — говорится в сообщении. Для остальных школьников работает буфет с невысокими ценами. Родители ежемесячно могут провести проверку питания, так как в школе действует родительский контроль. Представители ЛДПР в ходе проверок должны выявить школы, где такой контроль отсутствует, и способствовать его организации. Ранее URA.RU сообщало, что глава Пуровского район ЯНАО Антон Колодин вместе с родителями посмотрел, как организовано питание детей в школьных столовых. Он отметил, что меню сбалансированное, все продукты свежие, есть фрукты и большинство учащихся едят с удовольствием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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