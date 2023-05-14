Зеленский одной фразой обозначил сроки начала контрнаступления

Контрнаступление Украины начнется после после того, как глава государства Владимир Зеленский «совершит еще несколько поездок», чтобы добиться поставки необходимых боеприпасов. Так он ответил на вопрос о том, когда начнется активная фаза украинского контрнаступления.
«Еще несколько визитов, и все», — обозначил Зеленский одной фразой. О том, что украинские активные действия на фронте должны и будут продолжаться, говорится на официальном сайте президента.
Ранее, 11 мая, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что военные силы Украины якобы начали стягивать войска для контрнаступления. По его словам, ВСУ начали контрнаступление на артемовском направлении. В ту же ночь Минобороны России опровергло информацию об успешном наступлении ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО). В Кремле отказались от комментариев.
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