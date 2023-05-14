14 мая 2023

Зеленский одной фразой обозначил сроки начала контрнаступления

Зеленский: еще пара визитов и начнем наступление
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский сообщил, что германские власти выделили около 11 млрд евро на текущие и будущие годы для продолжения поддержки ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Украины начнется после после того, как глава государства Владимир Зеленский «совершит еще несколько поездок», чтобы добиться поставки необходимых боеприпасов. Так он ответил на вопрос о том, когда начнется активная фаза украинского контрнаступления.

«Еще несколько визитов, и все», — обозначил Зеленский одной фразой. О том, что украинские активные действия на фронте должны и будут продолжаться, говорится на официальном сайте президента.

Ранее, 11 мая, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что военные силы Украины якобы начали стягивать войска для контрнаступления. По его словам, ВСУ начали контрнаступление на артемовском направлении. В ту же ночь Минобороны России опровергло информацию об успешном наступлении ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО). В Кремле отказались от комментариев.

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Контрнаступление Украины начнется после после того, как глава государства Владимир Зеленский «совершит еще несколько поездок», чтобы добиться поставки необходимых боеприпасов. Так он ответил на вопрос о том, когда начнется активная фаза украинского контрнаступления. «Еще несколько визитов, и все», — обозначил Зеленский одной фразой. О том, что украинские активные действия на фронте должны и будут продолжаться, говорится на официальном сайте президента. Ранее, 11 мая, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что военные силы Украины якобы начали стягивать войска для контрнаступления. По его словам, ВСУ начали контрнаступление на артемовском направлении. В ту же ночь Минобороны России опровергло информацию об успешном наступлении ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО). В Кремле отказались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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