В Кремле не стали комментировать сообщения о контрнаступлении ВСУ

12 мая 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

В Кремле не стали комментировать сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле отказались комментировать сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это прерогатива Минобороны России. «Это касается хода специальной военной операции. Я не могу ничего комментировать. Это прерогатива Министерства обороны», — отметил Песков. Сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ 11 мая появились в телеграм-каналах от военкоров и в СМИ. Позже российское Минобороны опровергло эту информацию.

В Кремле отказались комментировать сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это прерогатива Минобороны России. «Это касается хода специальной военной операции. Я не могу ничего комментировать. Это прерогатива Министерства обороны», — отметил Песков. Сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ 11 мая появились в телеграм-каналах от военкоров и в СМИ. Позже российское Минобороны опровергло эту информацию.