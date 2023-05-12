В Кремле не стали комментировать сообщения о контрнаступлении ВСУ

В Кремле не стали комментировать сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле отказались комментировать сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это прерогатива Минобороны России.
«Это касается хода специальной военной операции. Я не могу ничего комментировать. Это прерогатива Министерства обороны», — отметил Песков.
Сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ 11 мая появились в телеграм-каналах от военкоров и в СМИ. Позже российское Минобороны опровергло эту информацию.
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