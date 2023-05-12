В Кремле не стали комментировать сообщения о контрнаступлении ВСУ

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле не стали комментировать сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле отказались комментировать сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это прерогатива Минобороны России.

«Это касается хода специальной военной операции. Я не могу ничего комментировать. Это прерогатива Министерства обороны», — отметил Песков.

Сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ 11 мая появились в телеграм-каналах от военкоров и в СМИ. Позже российское Минобороны опровергло эту информацию.

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В Кремле отказались комментировать сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это прерогатива Минобороны России. «Это касается хода специальной военной операции. Я не могу ничего комментировать. Это прерогатива Министерства обороны», — отметил Песков. Сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ 11 мая появились в телеграм-каналах от военкоров и в СМИ. Позже российское Минобороны опровергло эту информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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