Жительница Кургана укусила полицейского за руку во время задержания

15 мая 2023 в 05:44 Размер текста - 17 +

Женщина заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана отказалась пройти в служебный автомобиль полиции и укусила сотрудника за руку. За это ее оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Курганского городского суда. «Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказалась выполнить требования сотрудников полиции и пройти в служебный автомобиль. В отношении нее была применена физическая сила, после чего виновная укусила полицейского за правую руку», — сообщается в документе. В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и согласилась с предъявленным ей обвинением. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Также подсудимая должна выплатить пять тысяч рублей сотруднику полиции в счет компенсации морального вреда.

Жительница Кургана отказалась пройти в служебный автомобиль полиции и укусила сотрудника за руку. За это ее оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Курганского городского суда. «Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказалась выполнить требования сотрудников полиции и пройти в служебный автомобиль. В отношении нее была применена физическая сила, после чего виновная укусила полицейского за правую руку», — сообщается в документе. В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и согласилась с предъявленным ей обвинением. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Также подсудимая должна выплатить пять тысяч рублей сотруднику полиции в счет компенсации морального вреда.