14 мая 2023
13 мая 2023

Жительница Кургана укусила полицейского за руку во время задержания

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Женщина заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей Фото:

Жительница Кургана отказалась пройти в служебный автомобиль полиции и укусила сотрудника за руку. За это ее оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказалась выполнить требования сотрудников полиции и пройти в служебный автомобиль. В отношении нее была применена физическая сила, после чего виновная укусила полицейского за правую руку», — сообщается в документе.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и согласилась с предъявленным ей обвинением. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Также подсудимая должна выплатить пять тысяч рублей сотруднику полиции в счет компенсации морального вреда.

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Жительница Кургана отказалась пройти в служебный автомобиль полиции и укусила сотрудника за руку. За это ее оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Курганского городского суда. «Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказалась выполнить требования сотрудников полиции и пройти в служебный автомобиль. В отношении нее была применена физическая сила, после чего виновная укусила полицейского за правую руку», — сообщается в документе. В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и согласилась с предъявленным ей обвинением. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Также подсудимая должна выплатить пять тысяч рублей сотруднику полиции в счет компенсации морального вреда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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