Организаторы «Майской прогулки» спрячут пожарных в лесах Екатеринбурга

Организаторы «Майской прогулки» в Екатеринбурге пригласят спасателей для обеспечения безопасности в лесах
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Тушение пожара в лесу на озере Глухое. Екатеринбург, мчс, лесной пожар, тушение лесных пожаров, ранец противопожарный
Пожарных планируют разместить в лесу на точках, где будут отмечаться участники акции Фото:
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Пожары в Свердловской области

Чтобы избежать новых очагов возгорания или быстро их потушить, во время проведения «Майской прогулки» в Екатеринбурге на площадках в лесу пригласили присутствовать спасателей МЧС России с противопожарными ранцами. Однако сможет ли ведомство предоставить пожарных ради акции — пока неизвестно. Об этом рассказала заместитель председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области, директор «Майской прогулки» Татьяна Киселева.

«Мы сделали заявку в пожарную охрану, чтобы они попытались предоставить нам пожарных с ранцами на контрольных пунктах, которые будут находиться в лесу. Мало ли что. Но если ничего не случится, тогда пожарные могут показать участникам, как использовать ранцы», — поделилась Киселева в пресс-центре ТАСС.

Ранее стало известно, что «Майская прогулка» оказалась под угрозой срыва из-за сильного смога, который вызван пожарами в Свердловской области. Сейчас содержание вредных веществ в воздухе превышает норму более чем в два раза, из-за чего у многих свердловчан обострились заболевания дыхательной системы.

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Чтобы избежать новых очагов возгорания или быстро их потушить, во время проведения «Майской прогулки» в Екатеринбурге на площадках в лесу пригласили присутствовать спасателей МЧС России с противопожарными ранцами. Однако сможет ли ведомство предоставить пожарных ради акции — пока неизвестно. Об этом рассказала заместитель председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области, директор «Майской прогулки» Татьяна Киселева. «Мы сделали заявку в пожарную охрану, чтобы они попытались предоставить нам пожарных с ранцами на контрольных пунктах, которые будут находиться в лесу. Мало ли что. Но если ничего не случится, тогда пожарные могут показать участникам, как использовать ранцы», — поделилась Киселева в пресс-центре ТАСС. Ранее стало известно, что «Майская прогулка» оказалась под угрозой срыва из-за сильного смога, который вызван пожарами в Свердловской области. Сейчас содержание вредных веществ в воздухе превышает норму более чем в два раза, из-за чего у многих свердловчан обострились заболевания дыхательной системы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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