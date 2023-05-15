Организаторы «Майской прогулки» спрячут пожарных в лесах Екатеринбурга

Чтобы избежать новых очагов возгорания или быстро их потушить, во время проведения «Майской прогулки» в Екатеринбурге на площадках в лесу пригласили присутствовать спасателей МЧС России с противопожарными ранцами. Однако сможет ли ведомство предоставить пожарных ради акции — пока неизвестно. Об этом рассказала заместитель председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области, директор «Майской прогулки» Татьяна Киселева.
«Мы сделали заявку в пожарную охрану, чтобы они попытались предоставить нам пожарных с ранцами на контрольных пунктах, которые будут находиться в лесу. Мало ли что. Но если ничего не случится, тогда пожарные могут показать участникам, как использовать ранцы», — поделилась Киселева в пресс-центре ТАСС.
Ранее стало известно, что «Майская прогулка» оказалась под угрозой срыва из-за сильного смога, который вызван пожарами в Свердловской области. Сейчас содержание вредных веществ в воздухе превышает норму более чем в два раза, из-за чего у многих свердловчан обострились заболевания дыхательной системы.
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