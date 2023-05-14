Власти ЯНАО начали досрочно выдавать сертификаты для молодоженов. Инсайд URA.RU подтвердился

15 мая 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Будущие родители смогут бесплатно сдать анализы, УЗИ и получить помощь специалиста Фото: Илья Московец © URA.RU Власти ЯНАО начали досрочно выдавать сертификаты для молодоженов, благодаря которым ямальцы смогут бесплатно проверить репродуктивное здоровье. По информации окружного правительства, выдача сертификатов началась сегодня. «С сегодняшнего дня органы ЗАГС ЯНАО начинают выдачу сертификатов для молодоженов. Меру поддержки анонсировал глава региона в ходе ежегодного доклада о положении дел. Ранее планировалось запустить реализацию проекта 1 июля», — уточнили в правительстве. Для получения сертификата достаточно, чтобы одному из супругов было от 18 до 35 лет. Документ будут выдавать при регистрации брака, им можно воспользоваться в течение полугода. Благодаря этому молодые семьи смогут сдать анализы, УЗИ и получить помощь или консультацию специалиста. Ранее источники агентства сообщали, что новая мера поддержки вызвала ажиотаж у жителей региона. Из-за того, что документ должны были выдавать в июле, ямальцы якобы массово начали переносить сроки бракосочетания на более поздние даты, чтобы попасть в программу.

Власти ЯНАО начали досрочно выдавать сертификаты для молодоженов, благодаря которым ямальцы смогут бесплатно проверить репродуктивное здоровье. По информации окружного правительства, выдача сертификатов началась сегодня. «С сегодняшнего дня органы ЗАГС ЯНАО начинают выдачу сертификатов для молодоженов. Меру поддержки анонсировал глава региона в ходе ежегодного доклада о положении дел. Ранее планировалось запустить реализацию проекта 1 июля», — уточнили в правительстве. Для получения сертификата достаточно, чтобы одному из супругов было от 18 до 35 лет. Документ будут выдавать при регистрации брака, им можно воспользоваться в течение полугода. Благодаря этому молодые семьи смогут сдать анализы, УЗИ и получить помощь или консультацию специалиста. Ранее источники агентства сообщали, что новая мера поддержки вызвала ажиотаж у жителей региона. Из-за того, что документ должны были выдавать в июле, ямальцы якобы массово начали переносить сроки бракосочетания на более поздние даты, чтобы попасть в программу.