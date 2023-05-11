Слухи ЯНАО: чиновники рвутся в Мариуполь

О спросе на сертификаты, воюющем спецпредставителе и конфликте в заксобрании. Выпуск 1022

12 мая 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Заявление губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова требует ускорения работы депздрава, а спецпредставитель главы региона вынужден отвлекаться на сообщения из зоны СВО. Избирком работает над ошибками, чтобы не допустить новых скандалов. В новом выпуске «Слухов» вы узнаете, зачем чиновники едут в Мариуполь и чем обернется несоблюдения морального кодекса служащими. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Заявление Артюхова вызвало ажиотаж у новобрачных Депздраву ЯНАО придется ускориться с запуском новой меры поддержки, заявленной губернатором Артюховым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слухачи в органах власти рассказывают, что новая мера поддержки молодых семей, объявленная губернатором Дмитрием Артюховым, привела к ажиотажу и массе вопросов у ямальцев. «Губернатор заявил, что в ЯНАО начнется выдача сертификатов для обследования репродуктивного здоровья вновь создаваемых семей до 35 лет. Однако решение начать выдачу таких сертификатов с 1 июля привело к неожиданным последствиям — желавшие вступить в брак начали возмущаться и массово переносить сроки бракосочетания на более поздние даты, чтобы попасть в программу и получить заветный документ. Артюхов, личку которого завалили вопросами о сертификатах даже дал главе депздрава Сергею Новикову поручение ускориться, чтобы начать их выдачу в ближайшее время», — болтают сплетники. Спецпредставителю Артюхова намекнули на публичность Инсайдеры во властных структурах ЯНАО уверены: спецпредставителю губернатора Дмитрия Артюхова по вопросам СВО Денису Санникову пришлось искать время на пиар, чтобы подтвердить свою работу. «Должность спецпредставителя главы региона в зоне СВО Санников получил еще в феврале и сразу включился в работу, даже завел канал в Telegram, чтобы его деятельность была на виду. Тем не менее, после нескольких публикаций аккаунт в буквальном смысле „умер“ на полтора месяца — в канале не было ни одного поста. Начались вопросы — где же спецпредставитель и что с ним. Полуторамесячное молчание в соцсетях в доме на Молодежи объясняют тем, что Санников якобы мотается по таким местам, где связи и интернета нет. Странная ситуация: получается, что спецпредставитель губернатора ЯНАО за столько времени ни разу с передовой не выбрался? Он там воюет или помощь ямальцам на фронте оказывает? В итоге, пиарщики Артюхова сейчас вынуждены еще и работу Санникова подсвечивать, чтобы таких вопросов больше не возникало», — рассказывают слухачи. Мэрия превратила субботник во флэшмоб Стать героями новостей чиновники мэрии Нового Уренгоя не планировали Фото: Московец Илья © URA.RU В курилках мэрии Нового Уренгоя болтают, будто чиновники негодуют из-за «флешмоба», который им устроило руководство. «Работников администрации газовой столицы разозлило то, что их заставили фотографироваться на городском субботнике. Ладно, когда это делается ежегодно и для отчета. Но в этом году фото разослали по всем городским telegram-чатам, устроив из этого показуху. Госслужащие тоже люди и участвуют в общественной жизни города, но далеко не все горят желанием быть публичными персонами и попадать в новости», — подшучивают злые языки. Подчиненные Жаромских нашли новое место отдыха На местах поговаривают, что чиновники администрации Надымского района, помимо курортов Краснодарского края начали все чаще планировать отпуска на Азовском море — в том числе и в Мариуполе. «Муниципальные служащие активно обсуждают в курилках свои планы на отпуска. Кроме Сочи и Анапы чиновники рассматривают и поездки в Мариуполь — оказывается, им интересно побывать на освобожденной территории. А некоторым интересны не только экскурсии — хотят присмотреться к недвижимости в восстанавливаемом и перспективно-развивающемся городе», — делятся слухачи. Отношения Ситникова с коммунистами обострились, В курилках заксобрания шепчутся, будто старый конфликт депутата от КПРФ Елены Кукушкиной с первым вице-спикером Алексеем Ситниковым возобновился с новой силой. «Вражда Кукушкиной и Ситникова длится уже давно, но последний раз открытое противостояние было в 2020 году во время выборов в регпарламент. Тем не менее, даже тогда открытой фазы не было, оба парламентария старались скрывать взаимную неприязнь. Однако в последнее время старые обиды снова вспомнились — политики в открытую пытаются друг друга задеть даже на открытых заседаниях», — сетуют сплетники. …, а те пытаются завести радикалов в избиркомы Председателю избиркома ЯНАО Андрею Гиберту не нужны новые скандалы на местах Фото: Николай Бастриков © URA.RU В политтусовке болтают, что будто парламентские партии столкнулись с проблемой при формировании участковых комиссий в ТИК. «Все сейчас боятся посадить в участковые комиссии каких-то радикальных людей, которые будут выборы срывать и дискредитировать. Говорят, в прошлом составе эта проблема постоянно всплывала, а наибольшее число инцидентов отмечалось в Ноябрьске, где отличились коммунисты. Сейчас окружной избирком и его председатель Андрей Гиберт повторения истории допустить не хотят и кандидатов в ТИКи проверяют более придирчиво», — рассказывают инсайдеры. Новый омбудсмен Ямала меняет окружение Источники в политэлитах рассказывают, что назначение Андрея Нестерука уполномоченным по правам человека в ЯНАО внесло коррективы среди его приближенных. «Говорят, после назначения на достаточно высокий пост Нестерука, его знакомые стали делиться на тех, кто хочет сохранить статус особы, приближенной к омбудсмену и тех, кто стал завидовать положению некогда рядового депутата регпарламента. А кое-кому из знакомых пришлось свести общение с омбудсменом к минимуму, а кто-то напротив — лезет в близкий круг, хотя раньше, вроде бы и не дружили особо», — болтают злые языки. Чиновников обяжут соблюдать моральный кодекс Служащие органов власти ЯНАО все чаще стали забывать о своем статусе в нерабочее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В политтусовке обсуждают, что участившиеся выходки государственных и муниципальных служащих приведут к контролю за соблюдением местные чиновники стали забывать о правилах поведения. «То экс-глава управления спорта в Новом Уренгое Владислав Серебряков лишается прав и должности за пьяную езду, то начальник депспорта Андрей Масанов подрался с подчиненным, то сотрудники окружного правительства Александр Размыслов и Алексей Шашков попали в скандал с таксистом. У чиновников есть кодекс этики, но все почему-то уверены, что его надо соблюдать только в рабочее время. Налицо явное непонимание своего статуса и ответственности — видимо, никто не предупреждает и не напоминает», — недоумевают инсайдеры. За работой руководителя начали следить Инсайдеры в кругах культуры поговаривают, что за работой нового руководителя ГДК «Октябрь» Лилией Иллеш начали пристально наблюдать, а именно за качеством организации праздников. «Поговаривают, что организация мероприятий к 9 мая стала показателем работы Иллеш. Якобы до этого по поводу нее как руководителя были сомнения. Даже несмотря на то, что она до этого была заместителем. Ходит слух, что сотрудникам тяжело было с ней сработаться, а это могло повлиять на качество мероприятий», — делятся слухачи. Перевозчики рискнули пассажирами ради заработка Инсайдеры на местах рассказывают, будто региональные спасатели и ГИБДД провалили контроль за безопасностью на переправе между Салехардом и Лабытнанги. «В праздники „трэколы“ решили заработать на перевозках людей, а это могло стать предпосылкой к ЧП на реке, поскольку проезд уже был закрыт из-за подтаявшего льда, а из-за сильного ветра „подушки“ тоже перестали ходить. Как власти могли такое допустить и почему бездействовали силовики — остается загадкой», — недоумевают слухмейкеры, уточняя: за выезд транспортных средств на лед несут ответственность ГИБДД и МЧС. Потерянные результаты исследований в НЦГЮ стали причиной жалоб в депздрав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главврачу грозят разбирательства за потерянные анализы Инсайдеры в медицинских кругах болтают, что главврачу Новоуренгойской городской больнице Кириллу Трапезникову придется улаживать шумиху из-за потерянных анализов. «Поговаривают, что работники детской поликлиники потеряли анализы пациентов. Все бы ничего, но о халатности персонала начали рассказывать в соцсетях и даже донесли информацию до департамента здравоохранения. Якобы Трапезникову теперь придется решать проблему лично и объясняться, почему такие ситуации систематически происходят в медучреждении», — рассказывают инсайдеры. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова требует ускорения работы депздрава, а спецпредставитель главы региона вынужден отвлекаться на сообщения из зоны СВО. Избирком работает над ошибками, чтобы не допустить новых скандалов. В новом выпуске «Слухов» вы узнаете, зачем чиновники едут в Мариуполь и чем обернется несоблюдения морального кодекса служащими. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Заявление Артюхова вызвало ажиотаж у новобрачных Слухачи в органах власти рассказывают, что новая мера поддержки молодых семей, объявленная губернатором Дмитрием Артюховым, привела к ажиотажу и массе вопросов у ямальцев. «Губернатор заявил, что в ЯНАО начнется выдача сертификатов для обследования репродуктивного здоровья вновь создаваемых семей до 35 лет. Однако решение начать выдачу таких сертификатов с 1 июля привело к неожиданным последствиям — желавшие вступить в брак начали возмущаться и массово переносить сроки бракосочетания на более поздние даты, чтобы попасть в программу и получить заветный документ. Артюхов, личку которого завалили вопросами о сертификатах даже дал главе депздрава Сергею Новикову поручение ускориться, чтобы начать их выдачу в ближайшее время», — болтают сплетники. Спецпредставителю Артюхова намекнули на публичность Инсайдеры во властных структурах ЯНАО уверены: спецпредставителю губернатора Дмитрия Артюхова по вопросам СВО Денису Санникову пришлось искать время на пиар, чтобы подтвердить свою работу. «Должность спецпредставителя главы региона в зоне СВО Санников получил еще в феврале и сразу включился в работу, даже завел канал в Telegram, чтобы его деятельность была на виду. Тем не менее, после нескольких публикаций аккаунт в буквальном смысле „умер“ на полтора месяца — в канале не было ни одного поста. Начались вопросы — где же спецпредставитель и что с ним. Полуторамесячное молчание в соцсетях в доме на Молодежи объясняют тем, что Санников якобы мотается по таким местам, где связи и интернета нет. Странная ситуация: получается, что спецпредставитель губернатора ЯНАО за столько времени ни разу с передовой не выбрался? Он там воюет или помощь ямальцам на фронте оказывает? В итоге, пиарщики Артюхова сейчас вынуждены еще и работу Санникова подсвечивать, чтобы таких вопросов больше не возникало», — рассказывают слухачи. Мэрия превратила субботник во флэшмоб В курилках мэрии Нового Уренгоя болтают, будто чиновники негодуют из-за «флешмоба», который им устроило руководство. «Работников администрации газовой столицы разозлило то, что их заставили фотографироваться на городском субботнике. Ладно, когда это делается ежегодно и для отчета. Но в этом году фото разослали по всем городским telegram-чатам, устроив из этого показуху. Госслужащие тоже люди и участвуют в общественной жизни города, но далеко не все горят желанием быть публичными персонами и попадать в новости», — подшучивают злые языки. Подчиненные Жаромских нашли новое место отдыха На местах поговаривают, что чиновники администрации Надымского района, помимо курортов Краснодарского края начали все чаще планировать отпуска на Азовском море — в том числе и в Мариуполе. «Муниципальные служащие активно обсуждают в курилках свои планы на отпуска. Кроме Сочи и Анапы чиновники рассматривают и поездки в Мариуполь — оказывается, им интересно побывать на освобожденной территории. А некоторым интересны не только экскурсии — хотят присмотреться к недвижимости в восстанавливаемом и перспективно-развивающемся городе», — делятся слухачи. Отношения Ситникова с коммунистами обострились, В курилках заксобрания шепчутся, будто старый конфликт депутата от КПРФ Елены Кукушкиной с первым вице-спикером Алексеем Ситниковым возобновился с новой силой. «Вражда Кукушкиной и Ситникова длится уже давно, но последний раз открытое противостояние было в 2020 году во время выборов в регпарламент. Тем не менее, даже тогда открытой фазы не было, оба парламентария старались скрывать взаимную неприязнь. Однако в последнее время старые обиды снова вспомнились — политики в открытую пытаются друг друга задеть даже на открытых заседаниях», — сетуют сплетники. …, а те пытаются завести радикалов в избиркомы В политтусовке болтают, что будто парламентские партии столкнулись с проблемой при формировании участковых комиссий в ТИК. «Все сейчас боятся посадить в участковые комиссии каких-то радикальных людей, которые будут выборы срывать и дискредитировать. Говорят, в прошлом составе эта проблема постоянно всплывала, а наибольшее число инцидентов отмечалось в Ноябрьске, где отличились коммунисты. Сейчас окружной избирком и его председатель Андрей Гиберт повторения истории допустить не хотят и кандидатов в ТИКи проверяют более придирчиво», — рассказывают инсайдеры. Новый омбудсмен Ямала меняет окружение Источники в политэлитах рассказывают, что назначение Андрея Нестерука уполномоченным по правам человека в ЯНАО внесло коррективы среди его приближенных. «Говорят, после назначения на достаточно высокий пост Нестерука, его знакомые стали делиться на тех, кто хочет сохранить статус особы, приближенной к омбудсмену и тех, кто стал завидовать положению некогда рядового депутата регпарламента. А кое-кому из знакомых пришлось свести общение с омбудсменом к минимуму, а кто-то напротив — лезет в близкий круг, хотя раньше, вроде бы и не дружили особо», — болтают злые языки. Чиновников обяжут соблюдать моральный кодекс В политтусовке обсуждают, что участившиеся выходки государственных и муниципальных служащих приведут к контролю за соблюдением местные чиновники стали забывать о правилах поведения. «То экс-глава управления спорта в Новом Уренгое Владислав Серебряков лишается прав и должности за пьяную езду, то начальник депспорта Андрей Масанов подрался с подчиненным, то сотрудники окружного правительства Александр Размыслов и Алексей Шашков попали в скандал с таксистом. У чиновников есть кодекс этики, но все почему-то уверены, что его надо соблюдать только в рабочее время. Налицо явное непонимание своего статуса и ответственности — видимо, никто не предупреждает и не напоминает», — недоумевают инсайдеры. За работой руководителя начали следить Инсайдеры в кругах культуры поговаривают, что за работой нового руководителя ГДК «Октябрь» Лилией Иллеш начали пристально наблюдать, а именно за качеством организации праздников. «Поговаривают, что организация мероприятий к 9 мая стала показателем работы Иллеш. Якобы до этого по поводу нее как руководителя были сомнения. Даже несмотря на то, что она до этого была заместителем. Ходит слух, что сотрудникам тяжело было с ней сработаться, а это могло повлиять на качество мероприятий», — делятся слухачи. Перевозчики рискнули пассажирами ради заработка Инсайдеры на местах рассказывают, будто региональные спасатели и ГИБДД провалили контроль за безопасностью на переправе между Салехардом и Лабытнанги. «В праздники „трэколы“ решили заработать на перевозках людей, а это могло стать предпосылкой к ЧП на реке, поскольку проезд уже был закрыт из-за подтаявшего льда, а из-за сильного ветра „подушки“ тоже перестали ходить. Как власти могли такое допустить и почему бездействовали силовики — остается загадкой», — недоумевают слухмейкеры, уточняя: за выезд транспортных средств на лед несут ответственность ГИБДД и МЧС. Главврачу грозят разбирательства за потерянные анализы Инсайдеры в медицинских кругах болтают, что главврачу Новоуренгойской городской больнице Кириллу Трапезникову придется улаживать шумиху из-за потерянных анализов. «Поговаривают, что работники детской поликлиники потеряли анализы пациентов. Все бы ничего, но о халатности персонала начали рассказывать в соцсетях и даже донесли информацию до департамента здравоохранения. Якобы Трапезникову теперь придется решать проблему лично и объясняться, почему такие ситуации систематически происходят в медучреждении», — рассказывают инсайдеры. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.