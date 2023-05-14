Курганца, сбившего девочку с самоката, отправили в СИЗО

Жителя Кургана, сбивший девочку с самоката с последующим причинением ей травм, был заключен под стражу по ходатайству следователя. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области.
«Органами следствия задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„д“ ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего) <…> судом удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в следственном управлении. Суд по избранию меры пресечения прошел 15 мая.
Мужчина был задержан после появления в соцсетях видео, где он рукой создает внезапной препятствие перед едущей на самокате 12-летней девочкой. Ребенок упал с самоката и получил травмы.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцы опубликовали видео с упавшей с самоката девочкой. В настоящее время следователи мужчину проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.
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