14 мая 2023

Курганца, сбившего девочку с самоката, отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты. Челябинск, самокат
Курганца, сбившего девочку с самоката, взяли под стражу Фото:

Жителя Кургана, сбивший девочку с самоката с последующим причинением ей травм, был заключен под стражу по ходатайству следователя. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области.

«Органами следствия задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„д“ ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего) <…> судом удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в следственном управлении. Суд по избранию меры пресечения прошел 15 мая.

Мужчина был задержан после появления в соцсетях видео, где он рукой создает внезапной препятствие перед едущей на самокате 12-летней девочкой. Ребенок упал с самоката и получил травмы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы опубликовали видео с упавшей с самоката девочкой. В настоящее время следователи мужчину проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.

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Жителя Кургана, сбивший девочку с самоката с последующим причинением ей травм, был заключен под стражу по ходатайству следователя. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Органами следствия задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„д“ ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего) <…> судом удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в следственном управлении. Суд по избранию меры пресечения прошел 15 мая. Мужчина был задержан после появления в соцсетях видео, где он рукой создает внезапной препятствие перед едущей на самокате 12-летней девочкой. Ребенок упал с самоката и получил травмы. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы опубликовали видео с упавшей с самоката девочкой. В настоящее время следователи мужчину проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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