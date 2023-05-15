СК возбудило дело о покушении на жизнь врио главы МВД ЛНР

15 мая 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Следователи провели осмотр места взрыва в Луганске Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Луганской народной республике (ЛНР) заведено уголовное дело по факту покушения на жизнь врио главы МВД республики Игоря Корнета. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. «СУ СКР по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. „а“ п. „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении СК России . Уточняется, что днем 15 мая в луганском салоне красоты сработало взрывное устройство, в результате чего пострадал Игорь Корнет. Следователи заявляют, что имеются достаточные основания полагать, что взрыв произошел с целью посягательства на жизнь врио главы МВД ЛНР. СК уже провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей и очевидцев. Ранее сообщалось, что в час пик в центре Луганска произошел взрыв. В результате подрыва пострадал Игорь Корнет. В республиканском Минздраве сообщили, что врио главы МВД выжил, а его состояние оценивается как стабильное.

В Луганской народной республике (ЛНР) заведено уголовное дело по факту покушения на жизнь врио главы МВД республики Игоря Корнета. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. «СУ СКР по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. „а“ п. „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении СК России. Уточняется, что днем 15 мая в луганском салоне красоты сработало взрывное устройство, в результате чего пострадал Игорь Корнет. Следователи заявляют, что имеются достаточные основания полагать, что взрыв произошел с целью посягательства на жизнь врио главы МВД ЛНР. СК уже провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей и очевидцев. Ранее сообщалось, что в час пик в центре Луганска произошел взрыв. В результате подрыва пострадал Игорь Корнет. В республиканском Минздраве сообщили, что врио главы МВД выжил, а его состояние оценивается как стабильное.