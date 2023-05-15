В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии врио главы МВД Корнета

По данным СМИ, Корнет находится в тяжелом состоянии в реанимации
Врио министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет жив, а его состояние стабильно. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Олег Валиев.
«Он жив. Состояние стабильное», — заявил Олег Валиев, передает «Украина.ру».
По данным ТАСС, Корнет находится в реанимации. Telegram-канал 112 пишет, что состояние врио главы МВД ЛНР оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что в центре Луганска произошел взрыв. Затем появилась информация о том, что в результате подрыва был ранен Игорь Корнет.
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