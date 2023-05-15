В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии врио главы МВД Корнета

Замглавы Минздрава ЛНР: врио главы МВД Корнета выжил в результате взрыва
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По данным СМИ, Корнет находится в тяжелом состоянии в реанимации Фото:

Врио министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет жив, а его состояние стабильно. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Олег Валиев.

«Он жив. Состояние стабильное», — заявил Олег Валиев, передает «Украина.ру».

По данным ТАСС, Корнет находится в реанимации. Telegram-канал 112 пишет, что состояние врио главы МВД ЛНР оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в центре Луганска произошел взрыв. Затем появилась информация о том, что в результате подрыва был ранен Игорь Корнет.

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Врио министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет жив, а его состояние стабильно. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Олег Валиев. «Он жив. Состояние стабильное», — заявил Олег Валиев, передает «Украина.ру». По данным ТАСС, Корнет находится в реанимации. Telegram-канал 112 пишет, что состояние врио главы МВД ЛНР оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось, что в центре Луганска произошел взрыв. Затем появилась информация о том, что в результате подрыва был ранен Игорь Корнет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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