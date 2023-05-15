В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии врио главы МВД Корнета

Замглавы Минздрава ЛНР: врио главы МВД Корнета выжил в результате взрыва

15 мая 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

По данным СМИ, Корнет находится в тяжелом состоянии в реанимации Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Врио министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет жив, а его состояние стабильно. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Олег Валиев. «Он жив. Состояние стабильное», — заявил Олег Валиев, передает «Украина.ру». По данным ТАСС, Корнет находится в реанимации. Telegram-канал 112 пишет, что состояние врио главы МВД ЛНР оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось, что в центре Луганска произошел взрыв. Затем появилась информация о том, что в результате подрыва был ранен Игорь Корнет.

Врио министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет жив, а его состояние стабильно. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Олег Валиев. «Он жив. Состояние стабильное», — заявил Олег Валиев, передает «Украина.ру». По данным ТАСС, Корнет находится в реанимации. Telegram-канал 112 пишет, что состояние врио главы МВД ЛНР оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось, что в центре Луганска произошел взрыв. Затем появилась информация о том, что в результате подрыва был ранен Игорь Корнет.