Глава МЧС РФ пообещал увеличить авиагруппировку спасателей в тюменском аэропорту

15 мая 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Куренков посетил Тюмень 15 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Глава МЧС РФ Александр Куренков пообещал увеличить авигруппировку спасателей в аэропорту Рощино. Об этом он заявил во время встречи с тюменцами, чьи дома пострадали от пожаров. «Александр Куренков пообещал увеличить авиагруппировку МЧС в Рощино. Глава МЧС России призвал тюменцев сообщать о соседях, которые не скашивают траву и складируют хлам на своей территории», — сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Также тюменцы на встрече с Куренковым подняли вопрос вырубки зеленых насаждений возле поселений. Глава МЧС сообщил, что проект по вырубке деревьев в 50-ти метрах от населенных пунктов представит на рассмотрение в Правительство России после визитов в регионы РФ. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень прибыл глава МЧС России для встречи с жителями, чьи дома пострадали от пожаров.

Глава МЧС РФ Александр Куренков пообещал увеличить авигруппировку спасателей в аэропорту Рощино. Об этом он заявил во время встречи с тюменцами, чьи дома пострадали от пожаров. «Александр Куренков пообещал увеличить авиагруппировку МЧС в Рощино. Глава МЧС России призвал тюменцев сообщать о соседях, которые не скашивают траву и складируют хлам на своей территории», — сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Также тюменцы на встрече с Куренковым подняли вопрос вырубки зеленых насаждений возле поселений. Глава МЧС сообщил, что проект по вырубке деревьев в 50-ти метрах от населенных пунктов представит на рассмотрение в Правительство России после визитов в регионы РФ. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень прибыл глава МЧС России для встречи с жителями, чьи дома пострадали от пожаров.