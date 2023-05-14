Глава МЧС РФ пообещал увеличить авиагруппировку спасателей в тюменском аэропорту

Глава МЧС РФ Александр Куренков пообещал увеличить авигруппировку спасателей в аэропорту Рощино. Об этом он заявил во время встречи с тюменцами, чьи дома пострадали от пожаров.
«Александр Куренков пообещал увеличить авиагруппировку МЧС в Рощино. Глава МЧС России призвал тюменцев сообщать о соседях, которые не скашивают траву и складируют хлам на своей территории», — сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Также тюменцы на встрече с Куренковым подняли вопрос вырубки зеленых насаждений возле поселений. Глава МЧС сообщил, что проект по вырубке деревьев в 50-ти метрах от населенных пунктов представит на рассмотрение в Правительство России после визитов в регионы РФ. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень прибыл глава МЧС России для встречи с жителями, чьи дома пострадали от пожаров.
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