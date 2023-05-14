14 мая 2023

Глава МЧС РФ пообещал увеличить авиагруппировку спасателей в тюменском аэропорту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Куренков посетил Тюмень 15 мая Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

Глава МЧС РФ Александр Куренков пообещал увеличить авигруппировку спасателей в аэропорту Рощино. Об этом он заявил во время встречи с тюменцами, чьи дома пострадали от пожаров.

«Александр Куренков пообещал увеличить авиагруппировку МЧС в Рощино. Глава МЧС России призвал тюменцев сообщать о соседях, которые не скашивают траву и складируют хлам на своей территории», — сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Также тюменцы на встрече с Куренковым подняли вопрос вырубки зеленых насаждений возле поселений. Глава МЧС сообщил, что проект по вырубке деревьев в 50-ти метрах от населенных пунктов представит на рассмотрение в Правительство России после визитов в регионы РФ. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень прибыл глава МЧС России для встречи с жителями, чьи дома пострадали от пожаров.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МЧС РФ Александр Куренков пообещал увеличить авигруппировку спасателей в аэропорту Рощино. Об этом он заявил во время встречи с тюменцами, чьи дома пострадали от пожаров. «Александр Куренков пообещал увеличить авиагруппировку МЧС в Рощино. Глава МЧС России призвал тюменцев сообщать о соседях, которые не скашивают траву и складируют хлам на своей территории», — сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Также тюменцы на встрече с Куренковым подняли вопрос вырубки зеленых насаждений возле поселений. Глава МЧС сообщил, что проект по вырубке деревьев в 50-ти метрах от населенных пунктов представит на рассмотрение в Правительство России после визитов в регионы РФ. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень прибыл глава МЧС России для встречи с жителями, чьи дома пострадали от пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...