14 мая 2023

Глава МЧС РФ Куренков прилетел в Тюмень. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Глава МЧС Куренков прилетел в Тюмень 15 мая Фото:

В Тюмень прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Куренков планирует встретиться с губернатором региона Александром Моором.

«Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область В планах — рабочая встреча с губернатором Александром Моором и жителями Тюменского района», — сообщается в telegram-канал инфоцентра.

Ранее Куренков уже посещал Тюменскую область. Как писало URA.RU, в марте глава МЧС возложил цветы к памятнику сотрудникам ведомства, погибшим при ликвидации ЧС. Также Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники перед началом пожароопасного сезона.

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В Тюмень прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Куренков планирует встретиться с губернатором региона Александром Моором. «Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область В планах — рабочая встреча с губернатором Александром Моором и жителями Тюменского района», — сообщается в telegram-канал инфоцентра. Ранее Куренков уже посещал Тюменскую область. Как писало URA.RU, в марте глава МЧС возложил цветы к памятнику сотрудникам ведомства, погибшим при ликвидации ЧС. Также Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники перед началом пожароопасного сезона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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