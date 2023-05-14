Глава МЧС РФ Куренков прилетел в Тюмень. Фото

15 мая 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Глава МЧС Куренков прилетел в Тюмень 15 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмень прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Куренков планирует встретиться с губернатором региона Александром Моором. «Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область В планах — рабочая встреча с губернатором Александром Моором и жителями Тюменского района», — сообщается в telegram-канал инфоцентра. Ранее Куренков уже посещал Тюменскую область. Как писало URA.RU, в марте глава МЧС возложил цветы к памятнику сотрудникам ведомства, погибшим при ликвидации ЧС. Также Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники перед началом пожароопасного сезона. Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

В Тюмень прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Куренков планирует встретиться с губернатором региона Александром Моором. «Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область В планах — рабочая встреча с губернатором Александром Моором и жителями Тюменского района», — сообщается в telegram-канал инфоцентра. Ранее Куренков уже посещал Тюменскую область. Как писало URA.RU, в марте глава МЧС возложил цветы к памятнику сотрудникам ведомства, погибшим при ликвидации ЧС. Также Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники перед началом пожароопасного сезона.