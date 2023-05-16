Курганские чиновники собрали для погорельцев миллионы рублей

16 мая 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Курганские чиновники перечислили в фонд помощи погорельцев 5,2 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Чиновники Курганской области перечислили пострадавшим в масштабных пожарах более пяти млн рублей. Соответствующая информация опубликована 16 мая на сайте регионального правительства. «Сотрудники правительства, подведомственных учреждений и администраций муниципалитетов откликнулись на инициативу губернатора Вадима Шумкова по перечислению части зарплат в пользу погорельцев. От них поступило 5,2 млн рублей, деньги продолжают поступать», — уточнили в правительстве. К сбору присоединились и неравнодушные граждане. Всего на счет «Российского детского фонда» для погорельцев, по данным на 16 мая, поступило 13,8 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что после масштабных пожаров сотрудники правительства решили отдать часть своих зарплат на нужды погорельцев. Губернатор региона Вадим Шумков заявил, что более 2,5 тысяч пострадавших в регионе уже получили выплаты.

Чиновники Курганской области перечислили пострадавшим в масштабных пожарах более пяти млн рублей. Соответствующая информация опубликована 16 мая на сайте регионального правительства. «Сотрудники правительства, подведомственных учреждений и администраций муниципалитетов откликнулись на инициативу губернатора Вадима Шумкова по перечислению части зарплат в пользу погорельцев. От них поступило 5,2 млн рублей, деньги продолжают поступать», — уточнили в правительстве. К сбору присоединились и неравнодушные граждане. Всего на счет «Российского детского фонда» для погорельцев, по данным на 16 мая, поступило 13,8 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что после масштабных пожаров сотрудники правительства решили отдать часть своих зарплат на нужды погорельцев. Губернатор региона Вадим Шумков заявил, что более 2,5 тысяч пострадавших в регионе уже получили выплаты.