16 мая 2023

В школе Кургана из-за отсутствия учителя шестиклассники остались без уроков английского

Курганцы обратились в мэрию с просьбой возобновить уроки английского для шестиклассников в Черемухово
© Служба новостей «URA.RU»
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В курганской школе шестиклассники остались без уроков английского Фото:

В школе №59, которая находится в микрорайоне Черемухово города Кургана у шестиклассников не было уроков английского языка. Родители обращались с жалобой к чиновникам из-за отсутствия учителя.

«Весь учебный год в школе №59 нет английского языка в 6 классах по причине отсутствия учителя. Прошу прокомментировать, что делать детям в такой ситуации», — написал один из курганцев на портале «Обратись».

По словам жителей микрорайона Черемухово школа хорошая, но маленькая. Детей в поселке много, население растет. В жалобе ставится прямой вопрос — как такое возможно, когда столь продолжительное время не преподавался иностранный язык в шестых классах.

Представители департамента социальной политики администрации Кургана написали в ответе от 15 мая на сайте «Обратись», что в школе №59 с 13 мая в расписании уроков проходит английский язык. «То есть, вопрос решен положительно», — уточняется на сайте.

Ранее URA.RU писало, что в школе №12 Кургана старшеклассники почти месяц оставались без уроков русского языка и литературы. В это время шла уже подготовка к ЕГЭ.

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В школе №59, которая находится в микрорайоне Черемухово города Кургана у шестиклассников не было уроков английского языка. Родители обращались с жалобой к чиновникам из-за отсутствия учителя. «Весь учебный год в школе №59 нет английского языка в 6 классах по причине отсутствия учителя. Прошу прокомментировать, что делать детям в такой ситуации», — написал один из курганцев на портале «Обратись». По словам жителей микрорайона Черемухово школа хорошая, но маленькая. Детей в поселке много, население растет. В жалобе ставится прямой вопрос — как такое возможно, когда столь продолжительное время не преподавался иностранный язык в шестых классах. Представители департамента социальной политики администрации Кургана написали в ответе от 15 мая на сайте «Обратись», что в школе №59 с 13 мая в расписании уроков проходит английский язык. «То есть, вопрос решен положительно», — уточняется на сайте. Ранее URA.RU писало, что в школе №12 Кургана старшеклассники почти месяц оставались без уроков русского языка и литературы. В это время шла уже подготовка к ЕГЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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