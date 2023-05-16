В Кургане прошли учения спецслужб
Жители Кургана сообщили о стрельбе и оцеплении возле жилого дома, что оказалось учениями спецслужб. Информация появилась в курганских соцсетях.
«В районе „Швейной фирмы“ стрельба. Учения», — сообщили в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». В подписи к посту сообщалось, что двор дома по улице Карла Маркса, 147 был оцеплен.
Редакция URA.RU обратилась за комментариями в правоохранительные органы. Там подтвердили, что в Кургане 17 мая были проведены учения спецслужб. В настоящее время они окончены, оснований для беспокойства нет.
В Кургане появились сообщения о стрельбе возле городского дома
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