16 мая 2023

Курганцы испугались учений спецслужб со стрельбой. Фото

В Кургане прошли учения спецслужб со стрельбой и оцеплением
© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, омон, омоновец, забрало
В Кургане прошли учения спецслужб Фото:

Жители Кургана сообщили о стрельбе и оцеплении возле жилого дома, что оказалось учениями спецслужб. Информация появилась в курганских соцсетях.

«В районе „Швейной фирмы“ стрельба. Учения», — сообщили в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». В подписи к посту сообщалось, что двор дома по улице Карла Маркса, 147 был оцеплен.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в правоохранительные органы. Там подтвердили, что в Кургане 17 мая были проведены учения спецслужб. В настоящее время они окончены, оснований для беспокойства нет.

В Кургане появились сообщения о стрельбе возле городского дома
В Кургане появились сообщения о стрельбе возле городского дома

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Жители Кургана сообщили о стрельбе и оцеплении возле жилого дома, что оказалось учениями спецслужб. Информация появилась в курганских соцсетях. «В районе „Швейной фирмы“ стрельба. Учения», — сообщили в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». В подписи к посту сообщалось, что двор дома по улице Карла Маркса, 147 был оцеплен. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в правоохранительные органы. Там подтвердили, что в Кургане 17 мая были проведены учения спецслужб. В настоящее время они окончены, оснований для беспокойства нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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