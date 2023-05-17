Возле оборонного завода Кургана будут сливать отходы

Пока в городе действуют две точки слива жидких бытовых отходов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане возле Курганмашзавода планируют поставить новую станцию для слива жидких бытовых отходов, которой будут пользоваться водители ассенизаторов. Об этом 17 мая на заседании депутатской комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам рассказал директор департамента ЖКХ Роман Медведев, передает корреспондент URA.RU.

«„Водным Союзом“ планируется разместить еще одну дополнительную станцию в районе проспекта Машиностроителей. С ПАО „Курганмашзавод“ заключено соглашение об установлении сервитута на данный участок. Срок выполнения разработки проектно-сметной документации пока не определен», — сообщил Медведев.

Он отметил, что сейчас в городе действуют две официальных точки слива: в поселке Керамзитный и по адресу ул. Омская, 179. При этом, в основном, отходы сливают в поселке Керамзитный (ул. Стройиндустрии, 6). Ежемесячно в точки слива поступают около 5000 кубов отходов. До конца года также планируется установить новую точку слива у въезда в поселок Кулацкий. На это, по словам Медведева, придется потратить примерно 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что водители ассенизаторских машин незаконно сливали отходы в парке Первых поселенцев Кургана. По словам депутата гордумы Ивана Камшилова, в парк для незаконного слива приезжали десятки таких машин. Он считает, что водители нарушают закон, так как официальное место для слива находится далеко, и оно платное.