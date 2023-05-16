Осужденный челябинский экс-замминистра займется подготовкой кадров для СВО

Александр Кузнецов хочет обучать санинструкторов для СВЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве

Бывший заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов, получивший условный срок за многомилионные махинации при закупке техники для областного минздрава, будет готовить санинструкторов для СВО. Об этом он сообщил в последнем слове в суде 17 мая, передает корреспондент URA.RU из зала судебного заседания.

«Я работаю, я не потерял свои навыки. Я прошел курсы санинструкторов, которые позволяют мне обучать медицинский состав на СВО», — сказал Кузнецов.

По его словам, он также прошел курсы тактической медицины. Они тоже позволяют ему заниматься обучением личного состава. Единственной проблемой для практического применения полученных знаний Кузнецов указал подписку о невыезде. Он отметил, что все обучения проходят на полигонах и стадионах за пределами Челябинска.

После совещания суд принял решение отменить дополнительную часть наказания, которая касается ведения деятельности на должностях с административно-хозяйственными и организационными полномочиями. Условный срок наказания оставили без изменения.

Кузнецов был задержан в феврале 2022 года. Его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, он подстроил результаты торгов на закупку компьютерных томографов. Произведя закупку по завышенным ценам, он причинил ущерб бюджету на сумму свыше 80 млн рублей.

После пяти месяцев СИЗО Кузнецов признал вину и заключил сделку со следствием. В рамках содействия, он рассказал, что подписать контракты его подтолкнула бизнес-леди Елена Селищева. В итоге коммерсант была задержана и отправлена в СИЗО. После нескольких безуспешных попыток, ей удалось убедить суд смягчить меру пресечения.