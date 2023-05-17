Военный эксперт объяснил, почему Patriot не способен сбить «Кинжал»

Военный эксперт Коротченко усомнился в возможностях Украины сбивать российские «Кинжалы»

18 мая 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

ЗРК Patriot не имеют нужных характеристик для перехвата ракет «Кинжал» Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тактико-технические характеристики систем Patriot, которые западные страны поставили Украине, не позволяют утверждать, что они способны перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Если сравнивать тактико-технические характеристики Patriot и „Кинжала“, то достаточно проблематично утверждать, что „Кинжал“ может быть уничтожен Patriot. Если Украина делает такие заявления, Пентагон делает такие заявления, то как минимум необходимо демонстрировать соответствующие обломки, которые могут быть однозначно идентифицированы как обломки „Кинжала“. Если это заявления без фактов, то это не более чем заявления», — сказал Игорь Коротченко. Военный эксперт отметил, что украинские боевые расчеты ЗРК Patriot не могут показывать высокую эффективность «Какие боевые расчеты работали? Если американские — это одно. Если украинцы, то понятно, что они не будут обладать такими навыками, как профессиональные боевые расчеты натовских стран. Надо еще разбираться, кто сидит на местах боевых расчетов. Даже самые хорошо обученные украинцы без соответствующей практики, обучавшись 2-3-4 месяца вряд ли могут дать такую эффективную работу по сложным целям», — добавил собеседник агентства. Ранее украинские власти заявили, что смогли перехватить несколько гиперзвуковых ракет «Кинжал». Глава Минобороны России Сергей Шойгу опроверг эти заявления. Отмечается, что «Кинжал» поразил в Киеве американские ЗРК Patriot. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тактико-технические характеристики систем Patriot, которые западные страны поставили Украине, не позволяют утверждать, что они способны перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Если сравнивать тактико-технические характеристики Patriot и „Кинжала“, то достаточно проблематично утверждать, что „Кинжал“ может быть уничтожен Patriot. Если Украина делает такие заявления, Пентагон делает такие заявления, то как минимум необходимо демонстрировать соответствующие обломки, которые могут быть однозначно идентифицированы как обломки „Кинжала“. Если это заявления без фактов, то это не более чем заявления», — сказал Игорь Коротченко. Военный эксперт отметил, что украинские боевые расчеты ЗРК Patriot не могут показывать высокую эффективность «Какие боевые расчеты работали? Если американские — это одно. Если украинцы, то понятно, что они не будут обладать такими навыками, как профессиональные боевые расчеты натовских стран. Надо еще разбираться, кто сидит на местах боевых расчетов. Даже самые хорошо обученные украинцы без соответствующей практики, обучавшись 2-3-4 месяца вряд ли могут дать такую эффективную работу по сложным целям», — добавил собеседник агентства. Ранее украинские власти заявили, что смогли перехватить несколько гиперзвуковых ракет «Кинжал». Глава Минобороны России Сергей Шойгу опроверг эти заявления. Отмечается, что «Кинжал» поразил в Киеве американские ЗРК Patriot.