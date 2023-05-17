Авторы хита шоу «Четыре свадьбы» выступит на «Ночь музыки» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на музыкальном фестивале «Ночь музыки» выступят авторы популярного хита, который можно услышать в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница», — Андрей Державин и группа «Сталкер». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фестиваля.
«Андрей Державин вместе с обновленным коллективом группы „Сталкер“ споют самые известные народные песни. В программе все хиты: „Не плачь, Алиса!“, „Журавли“, „Брат“, „Чужая свадьба“, „Катя-Катерина“, „Я подожду“, „Звезды“, „Та, которая уходит в дождь“, „Май“ и многие другие», — сообщили представители Ural Music Night.
Также на площадке «Дисколенд» выступят ансамбль «Поющие гитары» — первый вокально-инструментальный ансамбль в СССР, Композитор Апрель, MAXIMOV, ТАЕТ, Soul Divers, theabc, Digitalo и Soulya ID. Выступления пройдут в Центре развития дизайна, попасть туда можно бесплатно.
ранее стало известно, что хэдлайнерами музыкального фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге стали известные барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ». Кроме этого, на рок-площадке выступят певец Вадим Самойлов, певица Юлия Чичерина, группа «Зверобой», а также приедет питерская группа Billy’s band. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня.
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