Жителям курганского округа отключат электричество, чтобы избежать пожаров

Власти Звериноголовского округа (Курганская область) сообщили о превентивном отключении электричества во избежание пожаров. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказала врио главы округа.
«Сегодня сильные порывы ветра. В связи с этим сегодня возможно превентивное отключение линий электропередач на территории Звериноголовского округа», — сообщила на своей странице соцсети «ВКонтакте» руководитель администрации Марина Панкратова. Обесточить район могут 18 мая с 14 до 18 часов.
Панкратова указала, что перехлест проводов может стать причиной короткого замыкания и причиной пожаров. «Отключение ЛЭП — это превентивная мера профилактики пожаров», — сообщили звериноголовцам.
Ранее URA.RU сообщало, что энергетики начали восстанавливать электросети после разрушительных пожаров в регионе. В экстренных работах были задействованы около 150 человек.
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