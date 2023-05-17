17 мая 2023

Жителям курганского округа отключат электричество, чтобы избежать пожаров

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10-летие ООО "Агро-Клевер". Село Мальцево. Шадринский район. Курганская обл, уличное освещение, фонарь освещения, столб с проводами
В курганском округе отключат электричество во избежание пожаров Фото:
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Власти Звериноголовского округа (Курганская область) сообщили о превентивном отключении электричества во избежание пожаров. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказала врио главы округа.

«Сегодня сильные порывы ветра. В связи с этим сегодня возможно превентивное отключение линий электропередач на территории Звериноголовского округа», — сообщила на своей странице соцсети «ВКонтакте» руководитель администрации Марина Панкратова. Обесточить район могут 18 мая с 14 до 18 часов.

Панкратова указала, что перехлест проводов может стать причиной короткого замыкания и причиной пожаров. «Отключение ЛЭП — это превентивная мера профилактики пожаров», — сообщили звериноголовцам.

Ранее URA.RU сообщало, что энергетики начали восстанавливать электросети после разрушительных пожаров в регионе. В экстренных работах были задействованы около 150 человек.

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Власти Звериноголовского округа (Курганская область) сообщили о превентивном отключении электричества во избежание пожаров. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказала врио главы округа. «Сегодня сильные порывы ветра. В связи с этим сегодня возможно превентивное отключение линий электропередач на территории Звериноголовского округа», — сообщила на своей странице соцсети «ВКонтакте» руководитель администрации Марина Панкратова. Обесточить район могут 18 мая с 14 до 18 часов. Панкратова указала, что перехлест проводов может стать причиной короткого замыкания и причиной пожаров. «Отключение ЛЭП — это превентивная мера профилактики пожаров», — сообщили звериноголовцам. Ранее URA.RU сообщало, что энергетики начали восстанавливать электросети после разрушительных пожаров в регионе. В экстренных работах были задействованы около 150 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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