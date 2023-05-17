Жителям курганского округа отключат электричество, чтобы избежать пожаров

18 мая 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

В курганском округе отключат электричество во избежание пожаров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Власти Звериноголовского округа (Курганская область) сообщили о превентивном отключении электричества во избежание пожаров. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказала врио главы округа. «Сегодня сильные порывы ветра. В связи с этим сегодня возможно превентивное отключение линий электропередач на территории Звериноголовского округа», — сообщила на своей странице соцсети «ВКонтакте» руководитель администрации Марина Панкратова. Обесточить район могут 18 мая с 14 до 18 часов. Панкратова указала, что перехлест проводов может стать причиной короткого замыкания и причиной пожаров. «Отключение ЛЭП — это превентивная мера профилактики пожаров», — сообщили звериноголовцам. Ранее URA.RU сообщало, что энергетики начали восстанавливать электросети после разрушительных пожаров в регионе. В экстренных работах были задействованы около 150 человек.

Власти Звериноголовского округа (Курганская область) сообщили о превентивном отключении электричества во избежание пожаров. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказала врио главы округа. «Сегодня сильные порывы ветра. В связи с этим сегодня возможно превентивное отключение линий электропередач на территории Звериноголовского округа», — сообщила на своей странице соцсети «ВКонтакте» руководитель администрации Марина Панкратова. Обесточить район могут 18 мая с 14 до 18 часов. Панкратова указала, что перехлест проводов может стать причиной короткого замыкания и причиной пожаров. «Отключение ЛЭП — это превентивная мера профилактики пожаров», — сообщили звериноголовцам. Ранее URA.RU сообщало, что энергетики начали восстанавливать электросети после разрушительных пожаров в регионе. В экстренных работах были задействованы около 150 человек.