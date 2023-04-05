05 апреля 2023

В Кургане подешевевший дизель приблизился к стоимости топлива класса премиум

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме АЗС. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
В Кургане снизились цены на некоторые марки бензина и дизель Фото:

В Кургане средняя стоимость дизельного топлива снизилась, но продолжает находится на уровне бензина премиум класса. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Средняя стоимость дизельного топлива по Кургану составила 58 рублей за литр, это на 1% меньше, чем за 30 марта 2023 года. Между тем, стоимость литра бензина автомобильной марки АИ-98 и выше осталось на прежднем уровне и составляет 59 рублей», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что снижение цен наблюдается и у других автомобильных марок бензина. Литр АИ-92 снизился до 44 рублей (это на 1% меньше, чем за 30 марта). Топливо марки АИ-95 в среднем курганцам обойдется в 48 рублей за литр (снизилось также на 1%).

Ранее URA.RU писало, что в Кургане после череды повышений цен на топливо оно стало дешеветь. Снизилась средняя стоимость дизеля и бензина марки АИ-92.

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В Кургане средняя стоимость дизельного топлива снизилась, но продолжает находится на уровне бензина премиум класса. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средняя стоимость дизельного топлива по Кургану составила 58 рублей за литр, это на 1% меньше, чем за 30 марта 2023 года. Между тем, стоимость литра бензина автомобильной марки АИ-98 и выше осталось на прежднем уровне и составляет 59 рублей», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что снижение цен наблюдается и у других автомобильных марок бензина. Литр АИ-92 снизился до 44 рублей (это на 1% меньше, чем за 30 марта). Топливо марки АИ-95 в среднем курганцам обойдется в 48 рублей за литр (снизилось также на 1%). Ранее URA.RU писало, что в Кургане после череды повышений цен на топливо оно стало дешеветь. Снизилась средняя стоимость дизеля и бензина марки АИ-92.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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