В Кургане подешевевший дизель приблизился к стоимости топлива класса премиум

В Кургане средняя стоимость дизельного топлива снизилась, но продолжает находится на уровне бензина премиум класса. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.
«Средняя стоимость дизельного топлива по Кургану составила 58 рублей за литр, это на 1% меньше, чем за 30 марта 2023 года. Между тем, стоимость литра бензина автомобильной марки АИ-98 и выше осталось на прежднем уровне и составляет 59 рублей», — указано на сайте Свердловскстата.
Сообщается, что снижение цен наблюдается и у других автомобильных марок бензина. Литр АИ-92 снизился до 44 рублей (это на 1% меньше, чем за 30 марта). Топливо марки АИ-95 в среднем курганцам обойдется в 48 рублей за литр (снизилось также на 1%).
Ранее URA.RU писало, что в Кургане после череды повышений цен на топливо оно стало дешеветь. Снизилась средняя стоимость дизеля и бензина марки АИ-92.
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