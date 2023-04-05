В Кургане подешевевший дизель приблизился к стоимости топлива класса премиум

06 апреля 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

В Кургане снизились цены на некоторые марки бензина и дизель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане средняя стоимость дизельного топлива снизилась, но продолжает находится на уровне бензина премиум класса. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средняя стоимость дизельного топлива по Кургану составила 58 рублей за литр, это на 1% меньше, чем за 30 марта 2023 года. Между тем, стоимость литра бензина автомобильной марки АИ-98 и выше осталось на прежднем уровне и составляет 59 рублей», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что снижение цен наблюдается и у других автомобильных марок бензина. Литр АИ-92 снизился до 44 рублей (это на 1% меньше, чем за 30 марта). Топливо марки АИ-95 в среднем курганцам обойдется в 48 рублей за литр (снизилось также на 1%). Ранее URA.RU писало, что в Кургане после череды повышений цен на топливо оно стало дешеветь. Снизилась средняя стоимость дизеля и бензина марки АИ-92.

В Кургане средняя стоимость дизельного топлива снизилась, но продолжает находится на уровне бензина премиум класса. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средняя стоимость дизельного топлива по Кургану составила 58 рублей за литр, это на 1% меньше, чем за 30 марта 2023 года. Между тем, стоимость литра бензина автомобильной марки АИ-98 и выше осталось на прежднем уровне и составляет 59 рублей», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что снижение цен наблюдается и у других автомобильных марок бензина. Литр АИ-92 снизился до 44 рублей (это на 1% меньше, чем за 30 марта). Топливо марки АИ-95 в среднем курганцам обойдется в 48 рублей за литр (снизилось также на 1%). Ранее URA.RU писало, что в Кургане после череды повышений цен на топливо оно стало дешеветь. Снизилась средняя стоимость дизеля и бензина марки АИ-92.