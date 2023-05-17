17 мая 2023

Госкорпорация перевела десятки миллионов для пострадавших от пожара в курганской Логоушке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
РЖД перевела средства в курганский бюджет для пострадавших в Логоушке Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Руководство ОАО «РЖД» приняло решение оказать помощь в ликвидации последствий пожара, случившегося в деревне Логоушка (Курганская область), и перевела средства в областной бюджет. Об этом рассказали в telegram-канале правительства региона.

«ОАО „РЖД“ перечислило в бюджет Курганской области средства на возмещение затрат по ликвидации последствий ЧС на станции Логоушка», — сообщили в правительстве. Компания выступила с благотворительной инициативой. По данным источников URA.RU, объем помощи составил 60 млн рублей.

В компании редакции подтвердили, что «принято решение о выделении благотворительной помощи для оказания помощи гражданам, пострадавшим от пожаров в с. Логоушка Кетовского района Курганской области». Также РЖД увеличит противопожарную безопасность своих объектов в регионе. На это выделят средства, в четыре раза превышающие нынешние затраты на безопасность объектов.

Ранее URA.RU сообщало, что РЖД выделило помощь пострадавшим от пожаров курганцам. На это были направлены десятки миллионов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководство ОАО «РЖД» приняло решение оказать помощь в ликвидации последствий пожара, случившегося в деревне Логоушка (Курганская область), и перевела средства в областной бюджет. Об этом рассказали в telegram-канале правительства региона. «ОАО „РЖД“ перечислило в бюджет Курганской области средства на возмещение затрат по ликвидации последствий ЧС на станции Логоушка», — сообщили в правительстве. Компания выступила с благотворительной инициативой. По данным источников URA.RU, объем помощи составил 60 млн рублей. В компании редакции подтвердили, что «принято решение о выделении благотворительной помощи для оказания помощи гражданам, пострадавшим от пожаров в с. Логоушка Кетовского района Курганской области». Также РЖД увеличит противопожарную безопасность своих объектов в регионе. На это выделят средства, в четыре раза превышающие нынешние затраты на безопасность объектов. Ранее URA.RU сообщало, что РЖД выделило помощь пострадавшим от пожаров курганцам. На это были направлены десятки миллионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...