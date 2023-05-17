Госкорпорация перевела десятки миллионов для пострадавших от пожара в курганской Логоушке

18 мая 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

РЖД перевела средства в курганский бюджет для пострадавших в Логоушке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Руководство ОАО «РЖД» приняло решение оказать помощь в ликвидации последствий пожара, случившегося в деревне Логоушка (Курганская область), и перевела средства в областной бюджет. Об этом рассказали в telegram-канале правительства региона. «ОАО „РЖД“ перечислило в бюджет Курганской области средства на возмещение затрат по ликвидации последствий ЧС на станции Логоушка», — сообщили в правительстве. Компания выступила с благотворительной инициативой. По данным источников URA.RU, объем помощи составил 60 млн рублей. В компании редакции подтвердили, что «принято решение о выделении благотворительной помощи для оказания помощи гражданам, пострадавшим от пожаров в с. Логоушка Кетовского района Курганской области». Также РЖД увеличит противопожарную безопасность своих объектов в регионе. На это выделят средства, в четыре раза превышающие нынешние затраты на безопасность объектов. Ранее URA.RU сообщало, что РЖД выделило помощь пострадавшим от пожаров курганцам. На это были направлены десятки миллионов.

Руководство ОАО «РЖД» приняло решение оказать помощь в ликвидации последствий пожара, случившегося в деревне Логоушка (Курганская область), и перевела средства в областной бюджет. Об этом рассказали в telegram-канале правительства региона. «ОАО „РЖД“ перечислило в бюджет Курганской области средства на возмещение затрат по ликвидации последствий ЧС на станции Логоушка», — сообщили в правительстве. Компания выступила с благотворительной инициативой. По данным источников URA.RU, объем помощи составил 60 млн рублей. В компании редакции подтвердили, что «принято решение о выделении благотворительной помощи для оказания помощи гражданам, пострадавшим от пожаров в с. Логоушка Кетовского района Курганской области». Также РЖД увеличит противопожарную безопасность своих объектов в регионе. На это выделят средства, в четыре раза превышающие нынешние затраты на безопасность объектов. Ранее URA.RU сообщало, что РЖД выделило помощь пострадавшим от пожаров курганцам. На это были направлены десятки миллионов.