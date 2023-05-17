Госкорпорация перевела десятки миллионов для пострадавших от пожара в курганской Логоушке

Руководство ОАО «РЖД» приняло решение оказать помощь в ликвидации последствий пожара, случившегося в деревне Логоушка (Курганская область), и перевела средства в областной бюджет. Об этом рассказали в telegram-канале правительства региона.
«ОАО „РЖД“ перечислило в бюджет Курганской области средства на возмещение затрат по ликвидации последствий ЧС на станции Логоушка», — сообщили в правительстве. Компания выступила с благотворительной инициативой. По данным источников URA.RU, объем помощи составил 60 млн рублей.
В компании редакции подтвердили, что «принято решение о выделении благотворительной помощи для оказания помощи гражданам, пострадавшим от пожаров в с. Логоушка Кетовского района Курганской области». Также РЖД увеличит противопожарную безопасность своих объектов в регионе. На это выделят средства, в четыре раза превышающие нынешние затраты на безопасность объектов.
Ранее URA.RU сообщало, что РЖД выделило помощь пострадавшим от пожаров курганцам. На это были направлены десятки миллионов.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.