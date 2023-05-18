В резиденции курганского губернатора, где изредка гостят VIP, решили отремонтировать котельную

На базе отдыха в Кетовском округе запланировали ремонт газовой котельной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В резиденции губернатора Курганской области решили отремонтировать газовую котельную. Электронный аукцион по разработке проектной документации опубликован на сайте госзакупок. Изношенное оборудование объекта на базе отдыха «Болдинцево» грозит оставить главу региона без горячей воды. Капремонт позволит исключить аварии.

«Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт газовой котельной на базе отдыха „Болдинцево“. Основные технико-экономические показатели газовой котельной: отопительный период — 216 суток/год. Горячее водоснабжение — круглый год», — указано в техническом задании. В котельной необходимо заменить два газовых котла, предусмотреть горелки для них, установку предохранительных и взрывных клапанов. Начальная (максимальная) цена контракта — 197 940 рублей.

При этом электронный аукцион не состоялся. В протоколе подведения итогов указано, что не было подано ни одной заявки на участие.

Ранее URA.RU писало, что на базе отдыха «Болдинцево» отремонтируют столовую, в которой раньше проводили свадьбы и банкеты. За работы возьмется компания «Стройконтроль».